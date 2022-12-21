قرار عاجل من رئيس النادي الإسماعيلي بشأن مدرب الفريق الأول

قرر يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي، استمرار أيمن الجمل على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة؛ بعد فوز الفريق على إنبي .



وتمكن أيمن الجمل من قيادة الإسماعيلي لتحقيق فوز مهم على حساب إنبي، أمس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الـ 8 من منافسات الدوري الممتاز .



وأكد الكومي ثقته في قدرات الجهاز الفني على مواصلة النتائج الجيدة ، وأغلق ملف التعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للإسباني جاريدو .

‎وحقق النادي الإسماعيلي انتصاره الأول في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري "2022-2023" على حساب إنبي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما،أمس الثلاثاء.

‎وافتتح الإسماعيلي التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق الغاني ياو أنور، ثم أضاف باهر المحمدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 89، ثم قلص علي فوزي النتيجة في الدقيقة 90+8 بتسجيل الهدف الأول لإنبي من ركلة جزاء.

‎وشهدت المباراة في الدقائق الأخيرة 3 بطاقات حمراء لثنائي إنبي مصطفى شكشك وخالد رضا بجانب لاعب الإسماعيلي محمد حسن.

‎وبهذه النتيجة، يحقق الإسماعيلي الفوز الأول في الدوري بعد 7 جولات، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، بينما يتراجع إنبي إلى المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.