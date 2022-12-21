عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من رئيس النادي الإسماعيلي بشأن مدرب الفريق الأول

يحيى الكومي
يحيى الكومي

قرر يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي، استمرار أيمن الجمل على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة؛ بعد فوز الفريق على إنبي .

وتمكن أيمن الجمل من قيادة الإسماعيلي لتحقيق فوز مهم على حساب إنبي، أمس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الـ 8 من منافسات الدوري الممتاز .

وأكد الكومي ثقته في قدرات الجهاز الفني على مواصلة النتائج الجيدة ، وأغلق ملف التعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للإسباني جاريدو .

‎وحقق النادي الإسماعيلي انتصاره الأول في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري "2022-2023" على حساب إنبي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما،أمس الثلاثاء.

‎وافتتح الإسماعيلي التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق الغاني ياو أنور، ثم أضاف باهر المحمدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 89، ثم قلص علي فوزي النتيجة في الدقيقة 90+8 بتسجيل الهدف الأول لإنبي من ركلة جزاء.

‎وشهدت المباراة في الدقائق الأخيرة  3 بطاقات حمراء لثنائي إنبي مصطفى شكشك وخالد رضا بجانب لاعب الإسماعيلي محمد حسن.

‎وبهذه النتيجة، يحقق الإسماعيلي الفوز الأول في الدوري بعد 7 جولات، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، بينما يتراجع إنبي إلى المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

يحيي الكومي أيمن الجمل انبي الاسماعيلي الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

فضيحة عمارة 1 |حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

بعد انهياره بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

استشكال مرتضى منصور.. حكم عاجل فى قضية أموال الزمالك

خالد الغندور يكشف: الزمالك كان سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

إدراج الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.. أسماء جديدة تعرف عليها

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

تراجع سعر الذهب اليوم .. والجرام يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

بشرى لعمال القطاع الخاص| مادة جديدة بقانون العمل الجديد.. والشغل أون لاين

تحركات لا تتوقف| مختار غباشي يتحدث عن السيسي وإعادة رسم السياسة الخارجية

ليبيا.. حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها تنفي تسليم عبدالله السنوسي لواشنطن

خالد الغندور يطالب رسميا بمشاركة الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية

وفاة خطيبته.. سر احتفال مهاجم فريق فاركو فى مباراة الأهلي

عودة ثنائي طلائع الجيش.. وتحذير شديد من محمد يوسف قبل مواجهة فيوتشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحسم الجدول حول القهوة .. الكمية المطلوبة يوميا

نصائح تنظيف البقع العنيدة من المراتب القديمة في لمح البصر.. تعرف عليها

قَلَب العربية.. محمد عشوب يكشف سر عدم اكتمال زواج نجلاء فتحي وأحمد زكي

حيل لغسل الأواني بالماء البارد فى الشتاء سريعا

فيديو

أخواته البنات السبب.. اعترافات صادمة لمحامي تخلص من زوجته في سوهاج

مقلقة.. تفاصيل موجة صدمية تشقق المجال المغناطيسي للأرض/ فيديو جراف

قَلَب العربية.. محمد عشوب يكشف سر عدم اكتمال زواج نجلاء فتحي وأحمد زكي

هبوط قوي للذهب ومفاجأة في سعر الدولار الدولار| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ