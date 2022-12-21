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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتخاب عميد حقوق عين شمس عضوا بمجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي

محمد صافى عميد حقوق
محمد صافى عميد حقوق عين شمس

أجرت الجمعية المصرية للقانون الدولى، أمس الثلاثاء، انتخاباتها بحضور أعضاء الجمعية لاختيار مجلس إدارتها، وأسفرت الانتخابات التي أعلنت نتيجتها عن فوز أحد عشر مرشحا من بين تسعة عشر مرشحا تقدموا لنيل عضوية مجلس الإدارة، ومن المنتظر أن ينتخب أعضاء مجلس الإدارة رئيسا للجمعية خلال الأيام المقبلة.

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الجدير بالذكر أن الجمعية المصرية للقانون الدولى أنشئت عام ١٩٤٥م، ويترأسها الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، وتهتم الجمعية بجميع مجالات البحث في تخصصي القانون الدولى العام والمنظمات الدولية، وقد ساهمت منذ نشأتها بالرأي والبحث في مختلف القضايا الدولية التي تهم الدولة المصرية، ويصدر عنها مجلة علمية مرموقة هي المجلة المصرية للقانون الدولى.

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