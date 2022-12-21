عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 4 طائرات حربية.. تركيا ترسل تهديدات عسكرية خطيرة لليونان

تركيا واليونان
تركيا واليونان

نشرت صحيفة إيكاثميريني اليونانية اليوم، أن هناك طائرتين تركيتين من طراز "إف 16" حلقتا فوق جزيرة كيناروس الحدودية على ارتفاع 25 ألف قدم، صباح اليوم.

وأضافت أنه بعد ذلك بثلاث دقائق حلقت طائرتان أخريان من نفس الطراز فوق كيناروس وجزيرة جلاروس المجاورة على ارتفاع 19000 قدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن طائرة تركية مسيرة حلقت فوق كيناروس الساعة 2.56 صباحاً.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس، أن الطيران اليوناني حاول منع مهمة تدريب جوي تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالمجال الجوي فوق بحر إيجه.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأناضول، أن طائرات تركية قامت "بالرد اللازم" بعد محاولة الطيران اليوناني التدخل في المهمة.

ويذكر أن الأسبوع الماضي، انتقد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، تركيا بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان بصواريخ باليستية.

بعد تحذير روسيا.. كيف تريد أمريكا خذلان اليونان بشأن إس 300؟

برعاية ألمانية.. اجتماع سري بين اليونان وتركيا في بروكسل

وقال دينديناس "غير مقبول ومدان عالمياً أن تكون التهديدات بشن هجوم صاروخي ضد اليونان من قبل دولة حليفة، عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف، "توجهات كوريا الشمالية لا يجب أن تدخل إلى حلف الناتو".

والجدير بالذكر أن هناك توترات يشهدها البلدان منذ فترة طويلة حيث انقسم الجانبان حول سلسلة من القضايا، بما فيها المطالبات بالأراضي في بحر إيجه وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. ووصلت الدولتان إلى حد الحرب ثلاث مرات خلال نصف القرن الماضي.

تركيا اليونان وزارة الدفاع التركية الناتو بحر ايجه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة عمارة 1 | حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد انهياره بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

جريمة هزت السعودية.. متهم يحرق مواطن حيا داخل سيارته|آخر ما قالة الضحية

بعد تكرار الحوادث.. فصل نهائي لأي طالب يمارس لعبة تشارلي في المدرسة

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

هبوط كبير في سعر الذهب.. والشعبة تكشف المفاجأة |فيديو

موضوعات متعلقة

خطوة خطيرة.. روسيا تعلق على استعداد اليونان لتسليح أوكرانيا

الصغير سقط في البحر| اصطدام قارب مهاجرين بالصخور في اليونان

اليونان ترحب بقرار الرئيس السيسي ترسيم حدود مصر البحرية الغربية

شرطة اليونان تداهم مكاتب تجسس إسرائيلي

ترشيحاتنا

خطاب للكونجرس ومساعدات مرتقبة.. ننشر أجندة زيارة زيلينسكي لـ أمريكا

بإطلالة مختلفة.. مي عمر تثير الجدل من باريس| شاهد

موجة مدمرة من كورونا.. إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن نهاية الوباء

الأهلي أم الزمالك.. رئيس الكاف يكشف عن الفريق المفضل له أفريقيا

بسبب الأمطار.. السعودية تحذر مواطنيها من الخروج للشوارع الساعات المقبلة

منة شلبي من المطار إلى الجنايات.. القصة الكاملة لإثبات تعاطي الفنانة الحشيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية مختلفة.. دنيا سمير غانم تتألق في شوارع أوروبا| شاهد

لون شعر ولوك مختلف.. أسما شريف منير تثير الجدل| شاهد

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يحسم الجدول حول القهوة.. الكمية المطلوبة يوميا..عشبة واحدة تعالج كل الالتهابات فى الجسم.. لن تتوقعها

بدلة جريئة.. ناهد السباعي تستعرض جمالها في ظهورها الأخير| شاهد

فيديو

رفضت النصيحة.. الجيران كشفوا تفاصيل جديدة عن ضحية ابنتها ببورسعيد

أخواته البنات السبب.. اعترافات صادمة لمحامي تخلص من زوجته في سوهاج

مقلقة.. تفاصيل موجة صدمية تشقق المجال المغناطيسي للأرض/ فيديو جراف

قَلَب العربية.. محمد عشوب يكشف سر عدم اكتمال زواج نجلاء فتحي وأحمد زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ