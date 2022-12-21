بـ 4 طائرات حربية.. تركيا ترسل تهديدات عسكرية خطيرة لليونان

نشرت صحيفة إيكاثميريني اليونانية اليوم، أن هناك طائرتين تركيتين من طراز "إف 16" حلقتا فوق جزيرة كيناروس الحدودية على ارتفاع 25 ألف قدم، صباح اليوم.

وأضافت أنه بعد ذلك بثلاث دقائق حلقت طائرتان أخريان من نفس الطراز فوق كيناروس وجزيرة جلاروس المجاورة على ارتفاع 19000 قدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن طائرة تركية مسيرة حلقت فوق كيناروس الساعة 2.56 صباحاً.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس، أن الطيران اليوناني حاول منع مهمة تدريب جوي تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالمجال الجوي فوق بحر إيجه.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأناضول، أن طائرات تركية قامت "بالرد اللازم" بعد محاولة الطيران اليوناني التدخل في المهمة.

ويذكر أن الأسبوع الماضي، انتقد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، تركيا بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان بصواريخ باليستية.

وقال دينديناس "غير مقبول ومدان عالمياً أن تكون التهديدات بشن هجوم صاروخي ضد اليونان من قبل دولة حليفة، عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف، "توجهات كوريا الشمالية لا يجب أن تدخل إلى حلف الناتو".

والجدير بالذكر أن هناك توترات يشهدها البلدان منذ فترة طويلة حيث انقسم الجانبان حول سلسلة من القضايا، بما فيها المطالبات بالأراضي في بحر إيجه وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. ووصلت الدولتان إلى حد الحرب ثلاث مرات خلال نصف القرن الماضي.