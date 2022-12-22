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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طريقتها تصدرت انستجرام.. أسماء الحمد تكشف سر ماكياج نوال الكويتية

ماكياج كويتي
ماكياج كويتي

ظهرت الفنانة "نوال الكويتية" بإطلالة جذابة خلال حفلها، بميدان الدرعية، ضمن فعاليات موسم الدرعية بالمملكة العربية السعودية، ومن بينها ماكياج جذاب.

يجذب الماكياج الكويتي أو على الطريقة الخليجية الكثير من الفتيات، وكشفت خبيرة التجميل الكويتية أسماء الحمد في مقطع فيديو بخاصية “استوري” عبر حسابها بموقع انستجرام كيفية تطبيقه للظهور بملامح طبيعية و جذابة ، خالية من العيوب مثل الفنانات والمشاهير.

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سر ماكياج نوال الكويتية

ومن بينها بعض الخطوات من بينها الأنف، فالفتيات اللواتي يعانين من بروز أنفهن، يجب أن يتم رسم طويل وعريض من أعلى عظمة الأنف إلى الأسفل لإخفاء العيوب.

لكن يشترط في هذه الطريقة أن يكون بلون أفتح من لون البشرة، مع تحديد أطراف عظمة الأنف".

وتابعت خبيرة تجميل المشاهير أن هذه الطريقة تتبعها مع العديد مشاهير المجتمع في الكويت مثل الفنانة سكينة، وسينوريتا الكويت، والممثلة أبرار، والمذيعة زينب العلي.

وأوضحت سر تكبير الشفاة، وتقول أسماء الحمد: “هناك حيلة أخرى يتم اتباعها في الكويت وهي تكبير الشفاه بالاكياج دون اللجوء إلى حقن أو عمليات تجميل، وهي تحديد الشفاه من الخارج بكونسيلر، ثم رسم الشفاه من الداخل ووضع الدرجة التي تفضلينها من أحمر الشفاه”.

وأضافت: “نوال الكويتية جميلة في كل حالاتها وأي ماكياج يجعلها متألقة، وفخورين بأنها نجمة الكويت”.

المملكة العربية السعودية ماكياج نوال الكويتية الكويت انستجرام

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