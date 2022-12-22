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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التضخم يتفاقم في فرنسا.. عمال سكك الحديد يضربون عن العمل وإلغاء الرحلات

سكك حديد فرنسا -
سكك حديد فرنسا - أرشيفية

‏سارع حوالي 200 ألف سائح في فرنسا، يوم الأربعاء، لحجز سفر بديل لقضاء عطلة عيد الميلاد، حيث أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية عن إلغاء كبير للخدمة بسبب الإضراب. ‏

‏وخفضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا أكثر من ثلث القطارات المقررة لعطلة ‏‏عيد الميلاد‏‏، حيث من المتوقع أن يسافر ملايين الفرنسيين لحضور تجمعات عائلية.‏

إضراب عمال سكك الحديد في فرنسا

‏وكانت الخدمات الأكثر تضررا هي خطوط TGV عالية السرعة، الدعامة الأساسية للسفر بالسكك الحديدية لمسافات طويلة في ‏‏فرنسا‏‏، مما أدى إلى الاندفاع للرحلات الجوية وتأجير السيارات ومشاركة السيارات.‏

‏وقالت إيزابيل بارير أحد المتضريين في توقف القطارات في فرنسا لوكالة فرانس برس: "أنا أتفهم مطالبهم ولكن هل يتعين عليهم الإضراب خلال الاحتفالات؟" 

‏بينما قال إميليو كوينتانا، أحد المتضريين أيضا: "لم يتمكنوا من الاهتمام بالناس! إذا أرادوا الإضراب، فأنا أفهم، ولكن ليس عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد!"

‏واعتذر كريستوف فانيشيه رئيس قسم السفر في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية للمسافرين يوم الأربعاء ووصف إضراب مفتشي التذاكر الذي بدأ دون دعم نقابي بأنه "فاضح" و"غير مقبول".‏

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وقال ‏المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران: ‏"أنت لا تضرب في عيد الميلاد". 

‏في مواجهة ‏‏التضخم‏‏ المرتفع ، يطالب مفتشو التذاكر بزيادة أخرى في الأجور تتجاوز الزيادة البالغة 12 في المائة التي تم التفاوض عليها بالفعل والتي ستدخل حيز التنفيذ على مدار عامين ، وفقا للـ SNCF. ‏

الإضرابات في أوروبا

‏ويبلغ معدل التضخم السنوي نحو 6.0 في المئة في فرنسا، وهو أقل من معظم الدول الأوروبية الأخرى التي تواجه أيضا إضرابات في القطاع العام.‏

‏وتعرضت بريطانيا المجاورة لموجة من التوقفات من عمال السكك الحديدية وكذلك الممرضات وموظفي مراقبة الجوازات وسائقي سيارات الإسعاف. ‏

‏ووفقا لموقع SNCF في وقت سابق، تم إلغاء نصف أو أكثر من القطارات المجدولة لعطلة نهاية الأسبوع على الطرق الرئيسية مثل باريس إلى رين ، غرب فرنسا ، أو باريس إلى بوردو ، في الجنوب الغربي.‏

بينما ‏تم تخفيض نصف الخدمات إلى إسبانيا ، وثلث الخدمة إلى إيطاليا، ووعد مشغل السكك الحديدية بإعادة الحجز مجانا، بما في ذلك المقاعد الأكثر تكلفة، ولكن تم بالفعل حجز معظم TGVs بالكامل يوم الأربعاء.‏

كما عرضت منح قسائم بقيمة ضعف سعر التذكرة الأصلي للأشخاص الذين ألغيت قطاراتهم، وهذا ينطبق على أولئك الذين تمكنوا من تبادل تذاكرهم، ‏لكن المسافرين الذين اصطفوا في طوابير أمام محطات السكك الحديدية قالوا إن ذلك لم يكن عزاء كبيرا لعطلة مدمرة.‏

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