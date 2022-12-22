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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع نجوم الفن.. إلهام شاهين تشارك صورا من حفل محمد منير

صدى البلد

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عدة صور من حفل الكينج محمد منير عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت إلهام شاهين برفقه نجوم الفن وعلقت قائلة: “شكراً للصديق العزيز إيهاب جوهر ومحمد السعدى على هذا الحفل الرائع الذى أحياه ملك الغناء محمد منير صديقى الجميل.. كل سنة وأنتم جميعاً و كل أهل الفن طيبين”.

وتابعت: “كل سنة ومصر دايماً جميلة وطيبة”.


وفي سياق اخر كانت قد كشفت الفنانة إلهام شاهين ؛ خلال كلمتها بالجلسة الثالثة لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، عن المخاوف التي أحاطت بها بسبب مسلسل بطلوع روح .

وقالت :"  الخوف والرعب من هذا المسلسل كان كبيرا وكل الإهانات تلقيتها كما أنني لا أقبل بالفكر المتطرف .

وأكدت  أنها استعدت بشكل كبير للعمل الدرامى، بدراسة تنظيم داعش، ووجهت سؤالا للتنظيم "كيف تدافعون عن بلد أو دين وأنتم مأجورين؟".

وأكدت أنها تريد طرح أدوار سينمائية تهم القضايا المجتمعية، وتكون أكثر شجاعة مثل زواج مسيحية من مسلم والعكس، قائلة إنها أدت دور زوجة مسيحية تطلب الطلاق ولم تحصل على الموافقة بالطلاق بسبب قوانين الكنيسة.

وأضافت أن الحرية دائما على كل المستويات لا بد أن تكون حرية مسئولة، مؤكدة أنه تمت محاربتها أثناء تقديم فكرة فيلم عن زنا المحارم، فالفن لا يفضح المجتمع ولكنه يلقى الضوء على الكوارث الموجودة فيه.

إلهام شاهين التواصل الاجتماعي الفنانة إلهام شاهين منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية حفل الكينج محمد منير عمرو يوسف

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