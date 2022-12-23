طلب إحاطة لوزير النقل بشأن إزالة كوبري بنى قرة في أسيوط

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للواء كامل الوزير ، وزير النقل بشأن إزالة كوبرى بنى قرة بمركز القوصية فى محافظة أسيوط بدون قيام الحكومة بتوفير بديل له ، مؤكدا أنه قرار سريع وغير مدروس.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إزالة كوبرى بنى قرة أدى إلى وجود حالة من الغضب لدى الأهالى فى القرى الشرقية والغربية من المدرسين والطلبة والعمال بسبب إستغلال سائقى الميكروباصات والتوكتوك ومغالاتهم فى قيمة الأجرة.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الإثنين 2 يناير المقبل.

جاء ذلك بعدما انتهى السيد القصير وزير الزراعة من الرد على طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من الأعضاء والتى تم استعراضها خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضى .

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.