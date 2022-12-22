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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخص مصر .. مفاجأة مدوية بشأن انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشف تقرير صحفي، مفاجأة مدوية بشأن اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، إلى صفوف النصر السعودي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو سيوقع على عقد مع النصر السعودي حتى 2030، منها موسمين ونصف لاعبا في صفوف الفريق، ثم استكمال باقي مدة العقد كسفير للملف المشترك بين السعودية ومصر واليونان لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.

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وكانت نفس الصحيفة أكدت في وقت سابق، أن كريستيانو رونالدو، سيحصل على راتب سنوي “بالإضافة إلى المكافآت والحوافز” يصل لنحو 200 مليون يورو.

يذكر أ رونالدو فسخ تعاقده “مؤخرا” مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتراضي، بعد هجوم النجم البرتغالي على إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني الهولندي تين هاج.

وستكون هذه المرة الأولى التي سينتقل فيها كريستيانو رونالدو إلي فريق خارج قارة أوروبا، حيث بدأ اللاعب مسيرته في صفوف سبورتنج لشبونة، ولعب لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

 القيمة التسويقية لـ رونالدو:

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريستيانو رونالدو 20 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويقضي رونالدو عطلته “حاليا” في دبي، ومن المقرر أن يصل إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لتوقيع عقود انضمامه إلى نادي النصر “حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية”.

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