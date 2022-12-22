أهلاوي و4 زملكاوية .. قائمة المرشحين لتدريب إنبي خلفا لـ كشري

دخل محمد حلمي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضمن قائمة المرشحين لتدريب إنبي خلال الفترة المقبلة خلفا لأحمد كشري والذي تم توجيه الشكر له .

وضمت قائمة المرشحين حتى الآن لقيادة تدريب إنبي كلا من محمد حلمي وخالد جلال وعبدالحميد بسيوني وطارق مصطفى وعماد النحاس وحمزة الجمل .

ومن المقرر أن يحسم إنبي اسم مدربه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء مهمته مع الفريق وقيادته في المباريات المقبلة من الدوري الممتاز.

ووجه مجلس إدارة نادي إنبي الشكر لأحمد كشري المدير الفني للفريق البترولي بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في لقاء الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري.

وتم تكليف هاني عبد الله وأحمد عبد الظاهر وصلاح عاشور بتولي قيادة الفريق في الفترة الحالية لحين الاستقرار على اختيار مدير فني جديد لتولي المسئولية.