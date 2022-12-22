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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو هتستخدمها خارج مصر.. تعرف على حدود الإنفاق الدولية لبطاقات التجاري الدولي.. خدمات

صدى البلد

أتاح البنك التجارى الدولى  الحـد الأقصـى لاسـتخدام البطاقـة بالعملـة الأجنبيـة خـلال  30 يـوما هـو مبلـغ الحـد الائتمانـي للبطاقـة الائتمانيـة، مـع العلـم أنـه سـيتم احتسـاب الــ 30 يـوما مـع أول معاملـة شـراء للبطاقـة بالعملـة الأجنبيـة علـى أسـاس متجدد.

مثـال: إذا كان الحـد الائتمانـي للبطاقـة هـو 000,40 جنيـه مصـري واسـتخدمت مـا يعـادل 000,20 جنيـه مصـري بالعملـة الأجنبيـة فـي يــوم 1 مــن الشــهر، ومــا يعــادل 000,15 جنيــه مصــري بالعملــة الأجنبيــة فــي يــوم 15 مــن الشــهر، ومــا يعــادل 000,5 جنيــه مصــري بالعملـــة الأجنبيـــة فـــي يـــوم 20 مـــن الشـــهر، فســـيصل حـــد الاســـتخدام الخـــاص بالبطاقـــة فـــي يـــوم 1 مـــن الشـــهر التالـــي إلـــى مـــا يعـــادل 000,20 جنيـــه مصـــري بالعملـــة الأجنبيـــة، وســـيزيد إلـــى 000,35 جنيـــه مصـــري فـــي يـــوم 15 ،ثـــم إلـــى 000,40 جنيـــه فـــي يـــوم 20 من نفس الشهر.

ملاحظة حول الإنفاق الدولي على بعض الفئات التجارية:

ســيتم تقييــد أو تحديــد الانفــاق الدولــي فــي فئــات تجــار معينــة علــى بطاقــات الائتمــان والخصــم المباشــر ؛ علــى ســبيل المثــال ســيتم تقييــد المشــتريات الدوليــة فــي المجوهرات. 

والبنك التِجاري الدولي (CIB) هو أكبر بنك قطاع خاص في مِصر، حيث يقوم بتقديم مجموعة واسعة ومُتميزة من المُنتجات والخدمات البنكية لعُملائه، ويتضمن ذلك أكثر من 500 شركة من كُبرى المؤسسات والشركات التي تعمل في مِصر بمُختلف أنواعها. وبفضل علامته التِجارية الرائدة، نجح البنك التِجاري الدولي في تقديم أفضل الحلول المالية لعُملائه من الأفراد والشركات الصغيرة والمُتوسطة، وهو ما مَكّنه من جذب المزيد من العُملاء الجُدُد، ليُحافِظ بذلك على مركزه كأكثر البنوك التِجارية تحقيقًا للأرباح في مصر لأكثر من 40 عامًا.

تأسس البنك التجاري الدولي (CIB) عام 1975 تحت اسم بنك تشيس الأهلي المصري، وذلك بملكية مُشتَرَكة بين كل من بنك (تشيس مانهاتن) والبنك الأهلي المصري. وفي عام 1987، قَرَر بنك (تشيس مانهاتن) بيع حصته من الأسهم للبنك الأهلي المصري الذي قام بتغير اسم البنك إلى البنك التِجاري الدولي – مصر.

وبمرور الوقت، واصلت حصة البنك الأهلي المِصري في البنك التِجاري الدولي الانخفاض، وفي عام 2006، قامت مجموعة من الشركات (كونسورتيوم) بقيادة شركة (ريبلوود) القابضة بالاستحواذ على حصة البنك الأهلي المِصري البالغة 19%، وفي يوليو 2009، قامت شركة ( أكتيس)، وهي شركة استثمار مُباشر مُتَخَصصة في الأسواق الناشئة، بشراء حصة من أسهم البنك التِجاري الدولي بلغت 50% لتصبح بذلك المُساهِم الاستراتيجي الوحيد وأكبر مُساهم مُنفرد في رأس مال البنك بإجمالي حصة بَلَغَت 9.09%.

وأثّر وجود شركة ( أكتيس) كالمُساهِم الرئيسي بالبنك التِجاري الدولي على العلاقات الاستراتيجية للبنك، ففي مارس 2014، قامت شركة ( أكتيس) ببيع جُزء من حصتها في البنك بَلَغَت 2.6% من خلال البورصة المصرية مع احتفاظها بمقعد في مجلِس الإدارة. 

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