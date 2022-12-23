أخبار التعليم| تعليمات عاجلة للمديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.. خبير تعليم: على أولياء الأمور عدم الانسياق خلف ممارسات سبوبة المشروعات البحثية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

طالبان من الجامعة الأمريكية بالقاهرة يفوزان في بطولة العالم للجامعات للإسكواش

حصل الطالبان يحيى النواساني وجنا شيحة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة علي ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في بطولة العالم للجامعات في الاسكواش التي استضافتها مصر مؤخرا وأقيمت في ملاعب نيو جيزة حيث تنافسا مع رياضيين من 12 دولة حول العالم منها سويسرا وكوريا الجنوبية وفرنسا واليابان، وذلك في أول مشاركة للجامعة في بطولة العالم للجامعات.

10 يناير.. تعرف على جداول وموعد امتحانات الابتدائية في كفر الشيخ

اعتمد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2022/2023م.

خبير تعليم: على أولياء الأمور عدم الانسياق خلف ممارسات سبوبة المشروعات البحثية

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إضافة مادة جديدة لطلاب المدارس تسمى مادة “المشروعات البحثية” حيث يتم اختيار أحد الموضوعات بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل مناقشة المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية وكذا التحديات التي تواجهها وطرق مواجهة تلك التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطلاب.

التعليم تنظم احتفالية لمكافحة الفساد بمدرسة الخديوية الثانوية العسكرية بنين

نظمت وزارة التربية والتعليم، اليوم، احتفالية لمكافحة الفساد بمدرسة الخديوية الثانوية العسكرية بنين، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رئيس جامعة عين شمس يفتتح احتفالية اليوم العالمي للغة العربية

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس فعاليات احتفالية الجامعة باليوم العالمي للغة العربية والتي تنظمها الجامعة للعام الثاني علي التوالي ،وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بمشاركة 15 جامعة.. انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس لأمراض الصدر والحساسية بالأقصر.. صور

شهدت مدينة الأقصر ، اليوم الخميس بمشاركة 15 جامعة مصرية، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لجمعية جنوب الوادي لأمراض الصدر والحساسية، الذي ينعقد على مدار يومين بحضور كوكبة رواد أساتذة أمراض الصدر والحساسية، لمناقشة كل ما هو جديد حول هذا المجال الهام.

انطلاق المرحلة الأولى من المسابقة الكبرى "إنت النجم" بجامعة حلوان

انطلقت بجامعة حلوان المسابقة الأكبر على مستوى الجامعات المصرية “أنت النجم” والتي تنظمها الجامعة للموهوبين في المجالات الفنية والثقافية، وتقام على أربع مراحل ويتم التنافس في مجالات:

لطلاب الدمج.. تعليمات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية عاجلة للمديريات التعليمية، بشأن إجراءات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، للطلاب المدمجين من ذوى الإعاقة البسيطة.

رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال التطوير المستمرة للمدن الجامعية بالمطرية

استمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لآراء واحتياجات طلاب المدينة الجامعية بالمطرية في ظل المتابعة الدائمة والمستمرة منه على القيام بزيارة تفقدية لمدينة الطلبة.

عرض فرعوني تاريخي في حفل إذاعي بالطابور بمدرسة الفرير بالمحلة ..صور

شهدت مدرسة الفرير "القديس أغسطنيس" بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية استمرار حالة من البهجة والسرور علي وجوه الطلاب وأولياء أمورهم عقب تدشين عرض فرعوني تاريخي جسد ملامح بناء الدولة المصرية بقصد غرس الانتماء والقيم الأخلاقية خلال عرض فقرة للمادة الدراسات الاجتماعية تستهدف رسم ملامح الحياة المجتمعية بين صفوف الطلاب ورواد وزوار المؤسسة التعليمية .