السعودية وجورجيا تؤكدان أهمية القطاع الخاص في رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين

أكدت المملكة العربية السعودية وجورجيا، أهمية القطاع الخاص في رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وأكد الجانبان -في بيان مشترك أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم /الخميس/- أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، ودور القطاع الخاص في رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجلس الأعمال السعودي الجورجي لدعم الفرص الاستثمارية في البلدين في شتى المجالات التنموية.



وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الجانبان على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية وبذل جميع الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.



وأشار البيان إلى إعلان رئيس الوزراء الجورجي عن دعمه لترشح الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، فيما أشاد الجانب الجورجي بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن، ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية.



وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، حيث أشاد الجانب الجورجي بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن، وجهودها ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية.



كما أكد الجانبان أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية؛ لتمكينه من أداء مهامه، والوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015م) والتأكيد على أهمية استقرار أسواق البترول العالمية، مشددين على اهمية مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس،وضرورة تنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.

