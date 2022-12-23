عمر كمال برفقة شريف عامر في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك الفنان عمر كمال متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر عمر في الصورة برفقه الإعلامي شريف عامر،ونالت الصورة أعجاب متابعيه.

واستقر عمر كمال بشكل رسمي على إحياء حفلات رأس السنة الجديد 2023 بلبنان، حيث تعاقد مؤخرا على إحياء حفلتين دفعة واحدة، الأولى داخل منتجع لارك صيدا والأخري داخل أحد المطاعم الشهيرة هناك.

وجاء تعاقد عمر كمال على حفلتين برأس السنة بعد انهاء أزمته مع نقابة الموسيقين ونقيبها الفنان مصطفى كامل، والذى أصدر قرارا بوقفه عن العمل لامتناعه عن إبلاغ النقابة بجدول حفلاته خارج مصر.