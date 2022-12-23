ضبط شاب ذبح نجل خالته في عين شمس

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط شاب ذبح نجل خالته خلال مشاجرة بينهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده نشوب مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشادة كلامية بين شاب شهرتة "زتونة " عمره 20 سنة وجيرانه بسبب ماسورة مياه، فقام نجل خالة المتهم وشهرته حباشي، 42 سنة، بالتدخل لفض المشاجرة، َوقام بصفع المتهم فقام الجاني باستلال سلاح أبيض وذبح المجنى عليه من رقبته كما طعنه في قدمه، وتم نقله للمستشفى لكنه توفى أثناء تلقيه العلاج، والقي القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات