عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا وإسرائيل تبحثان العلاقة العسكرية المتنامية بين إيران وروسيا

صدى البلد

بحثت الولايات المتحدة وإسرائيل مجموعة من القضايا المختلفة، والتي تتضمن العلاقة العسكرية المتنامية بين إيران وروسيا.
جاء ذلك -حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أمس /الخميس/- خلال اجتماع افتراضي للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل يترأسه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي إيال هولاتا وبمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من وكالات السياسة الخارجية والدفاع والاستخبارات.
واستعرض المسؤولون التطورات الإقليمية المهمة منذ اجتماع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأخير، بما في ذلك الوضع الحالي فيما يتعلق بإيران. 
كما ناقشا العلاقة العسكرية المتنامية بين إيران وروسيا، ونقل الأسلحة التي يستخدمها الكرملين ضد أوكرانيا لاستهداف بنيتها التحتية المدنية، وتقديم روسيا التكنولوجيا العسكرية لإيران في المقابل. 
وأعرب المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون، بحسب البيان، عن التزامهم بمواجهة تهديدات إيران للمنطقة، والتأكد من أن إيران لن تستطيع أبدًا امتلاك سلاح نووي.
كما ناقشوا مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة في الأشهر الأخيرة ضد إيران واستعرضوا سبل التعاون والتدريبات الجارية بين الجيش الأمريكي والقوات الإسرائيلية.

 

الولايات المتحدة إسرائيل روسيا ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

طبق البيض يخسر 20 جنيها| منتجي الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

شاهد.. أول صور من خطوبة سهر الصايغ

رفع سعر الفائدة.. مكاسب كبيرة تنتظر الجنيه المصري ومفاجأة بشأن توافر الدولار

سبب هبوط أسعار الذهب في مصر .. بشرى للمقبلين على الزواج

إقالة جديدة في اتحاد الكرة .. اِعرف التغييرات

ترشيحاتنا

هبوط شديد في أسعار النفط العالمية

طلب إحاطة لوزير النقل بشأن إزالة كوبري بنى قرة في أسيوط

بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

ارتفاع كبير في سعر الدولار العالمي

مش هيتحبس.. مفاجأة جديدة بشأن قتل سيدة على يد نجلتها وصديقها

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس منها .. 8 أشياء تدمر الخصوبة عند الرجال

مش بس نقص الحديد.. اعرف طرق علاج فقر الدم

احذر من تحويل صورتك لكارتون.. الذكاء الاصطناعي يهدد حياتك بالخطر

حمل كاميل ورحيل ألفي..نهاية مثيرة لأحداث الموسم الثالث من Emily in Paris

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ