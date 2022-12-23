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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يتراجع واليورو يرتفع عالمياً.. اعرف أسعار العملات اليوم

الدولار يتراجع واليورو
الدولار يتراجع واليورو يرتفع عالمياً

تراجع الدولار الأمريكي عالمياً خلال التعاملات الفورية صباح اليوم الجمعة وشهد سعر اليورو اليوم مقابل الدولار EUR عملة الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل ارتفاعاً قيمته (0.0005) نقطة وبنسبة (0.05%)، وذلك أثناء جلسات التداول صباح اليوم الجمعة.

 

انخفض الدولار بنسبة 0.1٪ مقابل الين عند 132.32 ين، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في أربعة أشهر الذي لامسه الثلاثاء الماضي، بعد تعديل غير متوقع لضوابط عوائد السندات من قبل بنك اليابان الذي حفز رهانات صعودية على الين. وفشل الدولار حتى الآن في تعويض انخفاضه بنسبة 3.8٪ الذي أعقب أخبار يوم الثلاثاء.

 

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، خاسرا 0.59٪ إلى 1.20135 دولار، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني انكمش بأكثر من المتوقع.

 

من ناحية أخرى، انخفض سعر بيتكوين بنسبة 0.96٪ عند 16663 دولارًا، حيث واصلت العملات المشفرة تكبد خسائر حادة بعد الانهيار الكبير لبورصة العملات المشفرة FTX.

 

سعر اليورو اليوم مقابل الدولار الجمعة 23 ديسمبر 
سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 23 ديسمبر مقابل الدولار = 1.0607 دولار.
سجل سعر الدولار مقابل اليورو اليوم الجمعة 23 ديسمبر = 0.9431 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 23 ديسمبر
جاء سعر اليورو اليوم الجمعة 23 ديسمبر مقابل الجنيه الاسترلينى = 0.8814 جنيه استرليني.
جاء سعر الجنية الاسترليني اليوم الجمعة 23 ديسمبر مقابل اليورو = 1.1346 يورو

سعر اليورو في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 ديسمبر
جاء سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 23 ديسمبر = 26.2514 جنيه مصري.
جاء سعر الجنيه المصري مقابل اليورو اليوم الجمعة 23 ديسمبر = 0.0381 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 23 ديسمبر
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 23 ديسمبر = 607.2334 جنيه سوداني.
سجل سعر الجنيه السوداني أمام اليورو اليوم الجمعة 23 ديسمبر = 0.0016 يورو.

سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 23 ديسمبر
بلغ سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 23 ديسمبر = 3.8963 درهم إماراتي.
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو اليوم الجمعة 23 ديسمبر = 0.2568 يورو.

سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم الجمعة 23 ديسمبر
سجل سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 23 ديسمبر = 3.9892 ريال سعودي.
سجل سعر الريال السعودي أمام اليورو اليوم الجمعة 23 ديسمبر = 0.2507 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 23 ديسمبر
جاء سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 23 ديسمبر = 1,606.3965 ليرة لبنانية.
جاء سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو اليوم الجمعة 23 ديسمبر = 0.0006 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 23 ديسمبر
سجل سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 23 ديسمبر = 2,665.7021 ليرة سورية.
سجل سعر الليرة السورية مقابل اليورو اليوم الجمعة 23 ديسمبر = 0.0004 يورو.

 

وارتفع الدولار الأمريكي عالمياً مقابل معظم أقرانه الرئيسيين، مساء امس الخميس، بعد أن أشارت بيانات أمريكية إلى قوة سوق العمل التي قد تبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خطة التشددي لفترة أطول.

 

زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية، بينما انتعش الاقتصاد بشكل أسرع مما كان متوقعًا في الربع الثالث.

 

وتعمل مرونة سوق العمل على إبقاء البنك المركزي الأمريكي ضمن حملة تشديد السياسة الصارمة، حيث توقع الفيدرالي الأسبوع الماضي زيادة بواقع 75 نقطة أساس إضافية على الأقل في تكاليف الاقتراض بحلول نهاية العام 2023. وقد رفع سعر الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس هذا العام من ما يقرب من الصفر إلى نطاق بين 4.25٪ و4.50٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر العام 2007.

وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.0595 دولار، بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة.

 

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