أسعار النفط ترتفع عالميا.. وخام برنت قرب 82 دولارا

ارتفع سعر برميل النفط عالميًا نحو 1%، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بفعل توقعات بانخفاض معروض الخام الروسي.

ساعدت توقعات نقص الإمدادات في تعويض المخاوف من تضرر نمو الطلب على وقود النقل في الولايات المتحدة؛ إذ تهدد عاصفة القطب الشمالي الوشيكة السفر خلال موسم العطلات.

بحلول الساعة 07:51 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر فبراير 2023- بنحو 0.93%، إلى 81.73 دولارًا للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي -تسليم فبراير 2023- بنسبة 1.10%، إلى 78.34 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على تراجع في جلسة متقلبة، لتسجل الهبوط الأول في 4 جلسات متتالية.

ويتجه كلا العقدين القياسيين لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية، مع صعود خام برنت 3.3% وغرب تكساس الوسيط 5.5%.

قد تنخفض صادرات روسيا من نفط البلطيق بنسبة 20% في ديسمبر عن الشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفًا لأسعار الخام الروسي بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لحسابات متعاملين ووكالة رويترز.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، قوله، يوم الجمعة، إن روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي بنسبة تتراوح بين 5% و7% في أوائل عام 2023 حيث تستجيب للحدود القصوى لأسعار منتجاتها الخام والنفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعمها.

وقال المحلل في أواندا، إدوارد مويا: "جاء ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا مع تركيز تجار الطاقة على استجابة موسكو للحد الأقصى لأسعار النفط الروسي وليس على الآلاف من عمليات إلغاء الرحلات الجوية التي ستؤدي إلى تعطيل السفر في العطلات".

أُلغيت أكثر من 4400 رحلة جوية أميركية على مدار يومين بسبب عاصفة الشتاء، بالتزامن مع موسم سفر للعطلات توقع البعض أنه قد يكون الأكثر ازدحامًا على الإطلاق.

واستقرت أسعار النفط على جانبي المحيط الأطلسي، يوم الخميس، على انخفاض مع إلغاء الرحلات الجوية، كما يمكن للعاصفة الثلجية أن تقلب خطط سائقي السيارات للسفر خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة؛ ما يحد من استهلاك البنزين.

ومع ذلك، يمكن زيادة الطلب على زيت التدفئة؛ حيث من المتوقع أن يتسبب الطقس القاسي في انقطاع التيار الكهربائي.

وقال المحلل في سي إم سي ماركيتس، ليون لي: "مع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، وضرب العواصف الشتوية الولايات المتحدة، من المتوقع أن تمتد درجات الحرارة الباردة جنوبًا إلى تكساس وفلوريدا والولايات الشرقية؛ ما يدفع الطلب على زيت التدفئة إلى الارتفاع".

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر مع انخفاض الواردات بشكل حاد، مع انخفاض المخزونات بمقدار 5.9 مليون برميل إلى 418.2 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض 1.7 مليون برميل.

مع ذلك، أدى ارتفاع حالات كورونا في الصين ثاني مستهلك للنفط في العالم، والمخاوف بشأن زيادة الأسعار على مستوى العالم والركود الذي يحد من استهلاك الوقود إلى الحد من مكاسب سعر برميل النفط عالميًا.

وقال محلل أواندا: "أكبر حرف في سوق النفط هو الصين وما زال التفاؤل قويا بأن إعادة الافتتاح ستستمر وتؤدي في النهاية إلى زيادة الطلب"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.