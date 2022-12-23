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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: القوات الروسية تشن 6 ضربات صاروخية وتقصف أهدافا مدنية في خاركيف

صدى البلد

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت خلال ال٢٤ ساعة الماضية ست ضربات صاروخية وجوية وقصفت أهدافا مدنية في منطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك.

 


وذكرت الهيئة ( في بيان صحفي نشرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) ان روسيا أطلقت النار على العديد من مناطق ومدن البلاد من خلال أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز (MLRS) أكثر من 70 مرة خلال يوم أمس. مع ذلك، صدت قوات الدفاع الأوكرانية هجمات معادية بالقرب من 19 مدينة محتلة في مناطق مثل سومي وخاركيف ودونيتسك ولوهانسك.

 


وأضاف البيان: انه في اتجاه مدينة باخموت، استخدمت القوات الروسية الدبابات ومجموعة كاملة من قطع المدفعية لفتح النار على مناطق فيرخنيوكاميانسك وبيلوهوريفكا وباخموت وكليششيفكا وأوزاريانيفكا في منطقة دونيتسك. أما في اتجاهي زابوروجيا وخيرسون، قصف الروس منطقة مارهانيتس في دنيبروبتروفسك ومدينة خيرسون بالمدفعية الصاروخية.

 


وتابع: أن القوات الجوية الأوكرانية شنت خلال اليوم الماضي ثماني ضربات على مجموعات من أفراد الجيش الروسي والذخيرة والمعدات العسكرية، ما نتج عنه تدمير ثلاثة أنظمة دفاع جوي روسية ومجموعة طائرات بدون طيار.

 

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية القوات الروسية خاركيف

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