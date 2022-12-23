نشرة المرأة و الصحة| إطلالة ابنة الحضري في عقد قرانها.. هاني الناظر يحذر من عادات فصل الشتاء

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

مع بداية فصل الشتاء يصاب الكثير من الأشخاص بأمراض الشتاء كالإنفلونزا والبرد وغيرها من الفيروسات التي تنتشر خلال هذا الموسم.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة شذى، وذلك خلال الاحتفال بعقد قرانها وسط حضور الأهل و الأصدقاء بإحدى القاعات.

احتفلت مساء أمس الفنانة الشابة رنا رئيس بحفل خطوبتها وسط حضور الأصدقاء و الأهل في إحدى الفنادق.

خطفت رنا رئيس الأنظار في حفل خطوبتها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة و اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تميز بالقماش المطرز بالكامل.

تعتبر الاضطرابات النفسية وأمراض الأعصاب من الأمراض الأكثر شيوعا وانتشارا خلال هذه الفترة بين العديد من الأشخاص، وفي بعض الأحيان ليس من السهل التمييز بين الشكاوى العصبية والشكاوى النفسية.

حرصت المصورة نغم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من عقد قران شاهندا ابنة مدرب حراس مرمي منتخب مصر، الكابتن عصام الحضري.