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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| إطلالة ابنة الحضري في عقد قرانها.. هاني الناظر يحذر من عادات فصل الشتاء

عقد قران ابنة عصام
عقد قران ابنة عصام الحضري

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ارتداء الشرابات أبرزها.. هاني الناظر يحذر من عادات في فصل الشتاء

مع بداية فصل الشتاء يصاب الكثير من الأشخاص بأمراض الشتاء كالإنفلونزا والبرد وغيرها من الفيروسات التي تنتشر خلال هذا الموسم.

بفستان لافت.. شذى تبهر متابعيها في عقد قرانها| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة شذى، وذلك خلال الاحتفال بعقد قرانها وسط حضور الأهل و الأصدقاء بإحدى القاعات.

من هاني البحيري؟.. تفاصيل إطلالة رنا رئيس في حفل خطوبتها

احتفلت مساء أمس الفنانة الشابة رنا رئيس بحفل خطوبتها وسط حضور الأصدقاء و الأهل في إحدى الفنادق.

خطفت رنا رئيس الأنظار في حفل خطوبتها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة و اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تميز بالقماش المطرز بالكامل.

ما العلاقة بين الاضطرابات النفسية وأمراض الأعصاب

تعتبر الاضطرابات النفسية وأمراض الأعصاب من الأمراض الأكثر شيوعا وانتشارا خلال هذه الفترة بين العديد من الأشخاص، وفي بعض الأحيان ليس من السهل التمييز بين الشكاوى العصبية والشكاوى النفسية.

ابنة عصام الحضري بإطلالة مميزة في عقد قرانها

حرصت المصورة نغم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من عقد قران شاهندا ابنة مدرب حراس مرمي منتخب مصر، الكابتن عصام الحضري.

 

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