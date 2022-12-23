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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تكشف عن ميزانية جديدة لتعزيز القوى العسكرية.. تفاصيل

اليابان تكشف عن ميزانية
اليابان تكشف عن ميزانية جديدة لتعزيز القوى العسكرية

كشفت اليابان اليوم ، عن ميزانية قياسية تبلغ 114.4 تريليون ين (863 مليار دولار) للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل القادم، مدفوعة بزيادة الإنفاق العسكري وتكاليف الضمان الاجتماعي المرتفعة للسكان الذين يتقدمون في السن بسرعة.

وأقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اليوم الجمعة، إلى جانب خطة إصدار السندات والتي تتميز بإنفاقاً قياسياً على الجيش والرعاية الاجتماعية لدولة بها الكثير من السكان متقدمين في السن، وفي الوقت الذي تواجه فيه قضايا الأمن الإقليمي من الصين وكوريا الشمالية الغير متوقع أفعالها.

فقرر تمويل الإنفاق الدفاعي للمنشأت العسكرية والسفن الحربية والسفن الأخرى ، قررت الحكومة استخدام سندات بناء بقيمة 434.3 مليار ين ، لإصدارها في السنة المالية 2023، في خطوة غير مسبوقة.

تلقت الميزانية دفعة من خطة كيشيدا لمضاعفة الإنفاق الدفاعي لليابان إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مما أدى إلى إجهاد الموارد المالية اليابانية الممزقة بالفعل تحت وطأة الدين العام الذي يبلغ 2.5 ضعف حجم اقتصادها.

ومن المتوقع أن مشروع الميزانية أن تحقق اليابان عائدات ضريبية قياسية بقيمة 69.44 تريليون ين ، مما يعكس تحسن أرباح الشركات و 69.44 تريليون ين لخفض إصدار السندات الجديدة إلى 35.62 تريليون ين.

وقال المسؤولون إن الميزانية تفترض أن يكون سعر الصرف للعام المالي المقبل 137 يناً للدولار ، وهو الأضعف والاقل منذ عام 2010 ، في حساب إنفاق الميزانية المالية 2023 للدفاع والدبلوماسية.

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