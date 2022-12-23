خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة.. اعرف الأوراق المطلوبة

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة طرق وخطوات التأمين على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة ومد الحماية التأمينية لهم خاصة فى ظل إتاحة موقع هيئة التأمينات الاجتماعية خدماته عبر الانترنت.

خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة

يقوم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بمجموعة من الخطوات من أجل الحصول على التأمين والتى تتضمن الحصول علي النموذج رقم ( 1 ) من مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه.

مستندات تقدمها العمالة غير المنتظمة للتأمين عليها

وتتضمن المستندات المطلوبه من أجل التأمين على العمالة غير المنتظمة عدد من الأوراض والتي يجب على المتقدم تحضيرها :-

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

- إحضار طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- كما يلزم إحضار بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- إحضار شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.

فئات العمالة غير المنتظمة

وتتضمن فئات العمال غير المنتظمة وفقا للقانون مايلي :-

- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.



- يدخل خدم المنازل ومن فى حكمهم ضمن فئات العمالة غير المنتظمة.



- يتضمن الفئات أيضا عمال التراحيل.



- يدخل العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين حيز العمالة غير المنتظمة



- العاملون فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.



- تشمل فئات العمالة غير المنتظمة ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.



- يدخل ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان وغيرهم.

خدمات موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

وهناك العديد من الخدمات التي يقدمها موقع هيئة التأمينات الاجتماعية والتي من بينها

- الاستعلام عن أرقام المواطنين التأمينية

- ٠التأمين على العاملين بالقطاع الخاص.

- كما يمكن إنهاء خدمة العمالة الغير منتظمة.

- ويمكن أيضا استعراض كشف حساب السيارة.

- ويمكن أيضا استعراض العمالة المستمرة.