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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1700 جنيه

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية للوصول لمؤشرات حول معدلات التضخم، في حين تتوقع بعض التقارير الاقتصادية ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية خلال العام المقبل،  بفعل ارتفاع معدلات التضخم.

تراجع أسعار الذهب 

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 75 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21  مستوى  1700 جنيه، بينما سجلت الأوقية مستوى 1800 دولار.
 

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أسعار أعيرة الذهب المختلفة 

أضاف المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 1943 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1457 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1134 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 13600 جنيهًا.
 

أشار، إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات غير مبررة أمس، بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1730 جنيهًا، وتراجع لمستوى 1690 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1775 جنيهًا، وافتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1816 دولارًا، ولامست مستوى 1818 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1790 دولارًا.
 

قرار لجنة السياسات النقدية 

 

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، 17.25 و16.75، على الترتيب.
 

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75

وعلى مدار العام رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس، بغرض امتصاص معدلات التضخم المتزايدة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لتعظيم احتياطي الدولة من العملة الأجنبية وتعويض خروج الأموال الساخنة بعد الأزمة الأوكرانية وتوجه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة.

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