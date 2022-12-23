محليا وقاريا.. الأهلي يشارك في 6 بطولات عام 2023

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي النادي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء بعد غد الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانا قويا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات بدنية وخططية متنوعة في إطار تجهيز لجميع المباريات القادمة.

وتغلب النادي الأهلي في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وينافس النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على 6 بطولات في موسم 2022/23 وجاءت على النحو التالي :

يشارك النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز والذي يتصدر خلالها المارد الأحمر ترتيب الجدول برصيد 22 نقطة

كأس مصر المؤجل 2022 والمقرر أن يواجه خلاله فى الجولة القادمة النادي الأهلي نظيره فريق سموحة.

ومن المقرر أن ينافس النادي الأهلي على حصد لقب بطولة كأس مصر الجديد

يشارك النادي الأهلي فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا رفقة أندية صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني

ويخوض النادي الأهلي مباراة الإفتتاح في بطولة كأس العالم للأندية أمام نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير القادم.

ويشارك النادي الأهلي ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة

عامر حسين: الأهلي اربكنا بأمر لم يكن في الحسبان

علق عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، على مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في المغرب.

وأكد حسين، في تصريحات تلفزيونية أن قرار مشاركة الأهلي في مونديال الأندية أحدثت ارتباكًا في جدول المنافسات المحلية لأن هذه المشاركة لم تكن في الحسبان وغير متوقعة.

وقال: "نتعرض للهجوم الآن بعد أن أعلنت أن نهاية الدوري ستتأخر بسبب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية، وضعت جدول 29 مباراة بناء على أجندة فيفا وكاف الرسمية، وليس عيبًا أن أصرح بأن مشاركة الأهلي في كأس العالم تسببت في ارتباك الجدول".

وتابع: "نتعرض لضغوط من جميع الجوانب، في الدوري السعودي سيتم تأجيل لقاءات الهلال ثم سيلعبها بشكل مضغوط بعد انتهاء مشاركته بالمونديال، لا يمكنني تأجيل جميع مباريات باقي الفرق، ولن أعلن المواعيد الجديدة في الوقت الحالي".

وأضاف عامر حسين: "الأهلي سيلعب مباراة بدوري أبطال إفريقيا يوم 10 فبراير المقبل سيتم تأجيلها من الكاف وننتظر تحديد الموعد البديل لها، ما يعني زيادة عدد مؤجلات الأهلي، وفي النهاية سنبحث عن أفضل الحلول للمصلحة العامة".