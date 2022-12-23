انخفاض أسعار السلع والدولار .. ماذا يحدث بعد رفع الفائدة؟

انخفاض أسعار السلع والدولار

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن رفع سعر الفائدة من البنك المركزي ، و تأثيرها على المواطن و أسعار السلع في مصر في الفترة الحالية.

ويرصد الفيديو التالي إجابات للتساؤلات العديدة التي بحث عنها الكثير من المواطنين :

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أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بشأن يرفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض ليس دائما وانما لفترة محدودة.

مريم كمال مذيعة صدى البلد

قال “عمر” لـ"صدي البلد" إن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة 3% يساهم بشكل كبير في امتصاص السيولة لتقليل التضخم الموجود الآن لمواجهة التضخم الداخلي والخارجي، متوقعا خفض سعر الفائدة مرة أخرى خلال سنة على الأقل.

ومن جانبه أكد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القروض القديمة التي حصل عليها المواطنون لن تتأثر بقرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة بشرط تجديدها مرة أخرى.

وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة جاء لكبح جماح التضخم وتعويض المواطنين لمواجهة غلاء الأسعار حتي يكون هناك توازن في معدل التضخم.

وتوقع النائب طرح شهادات بنكية خلال الفترة المقبلة بفائدة كبيرة لمواجهة غلاء الأسعار حتى يكون هناك توازن في معدل التضخم.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

وذكرت اللجنة إنه تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الاقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.

وتم رفع سعر الفائدة عي الائتمان والخصم عند 16.75%.