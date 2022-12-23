مران الزمالك .. مصطفى شلبي يؤدي تدريبات خاصة بإشراف فيليب

خاض مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خاصة بالكرة تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدى مصطفى شلبي تدريبات خاصة بالكرة برفقة محمد طارق مدافع الفريق، بعدما أنهى الجزء الأول من البرنامج التأهيلي الخاص به بعدما تعرض مصطفى شلبى للإصابة بشد عضلي.

عبدالشافى يشارك فى التقسيمة

شارك محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية للأبيض خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، بعدما تعافى من الإصابة في الركبة.

وخضع الظهير الأيسر لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية

تعليمات خاصة لـ دونجا

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات فنية خاصة لنبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الأبيض خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص فيريرا على منح "دونجا" تعليمات حول أهمية الاعتماد على التسديدات، بجانب الدور المتقن الذي يلعبه بالتمريرات الطولية لزملائه.

جمعة يشارك في التدريبات الجماعية

عاد عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل منتظم خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وكان "جمعة" يعاني من إصابة بنزلة برد منعته من المشاركة في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يشارك في مران اليوم بشكل طبيعي، ليصبح جاهزا من الناحية الطبية للمباريات المقبلة.

فيريرا يقسم اللاعبين لمجموعات

ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المختلفة خلال مران الفريق اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات، قامت كل مجموعة بخوض تدريبات المرور بالكرة من الحواجز الحديدية، والتسديد على المرمى الصغير.

تدريبات بدنية قوية للاعبين

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية بأدوات الجيمانيزيوم داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الجمعة.

وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية وتقوية العضلات تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال ومحمد مدحت المعد البدني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.