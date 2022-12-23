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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يفوز على أصحاب الجياد في دوري سيدات الطائرة

سيدات طائرة الاهلي
سيدات طائرة الاهلي

 

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على أصحاب الجياد 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقدم «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا أمام أصحاب الجياد، ونجح في إنهاء الأشواط الأول بنتيجة 25-12، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني 27-25، ليحسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الثالث بنتيجة 25-8.

ويواصل «سيدات طائرة الأهلي» انتصاراته وعروضه القوية في البطولة بعد الفوز في المباراة السابقة على 6 أكتوبر بنتيجة 3-0.

ويلتقي «سيدات طائرة الأهلي» في المباراة القادمة مع وادي دجلة يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.

النادي الأهلي وادي دجلة سيدات طائرة الأهلي نادي الأهلي الفريق الأول الأهلى

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