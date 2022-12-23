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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشييع جثمان الإعلامى سيد موسى بمسقط رأسه بالدقهلية

الفقيد
الفقيد

شيع اهالي قريه العزيزه التابعه لمركز المنزله بمحافظه الدقهليه جثمان الفقيد الراحل الاعلامي سيد موسى وذلك عقب وصول جثمانه من محافظة بورسعيد الى مسقط راسه بالدقهلية.

شارك  فى التشييع المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. والنائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، والنائب حسن عمار عضو النواب و النائب عاطف علم الدين عضو الشيوخ و النائب اشرف رشاد  وعدد من القيادات التنفيذيه بمحافظه الدقهليه.

وكان الفقيد قد لقى مصرعه غرقا وأصيب 4 آخرين، أحدهم نجل عم المتوفي، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وملاكي على طريق الحزام الأمن ببحيرة المنزلة، بنطاق محافظة بورسعيد على طريق "المطرية – بورسعيد»"مما تسبب في انزلاق سيارة ربع نقل وسقوطها في مياه البحيرة، وتمكن الأهالي من انتشال 4 ممن كانوا بالسيارة وتم نقلهم إلى مستشفى الزهور في بورسعيد، وتوفي أحدهم، فيما جري نقل الرابع كان بالسيارة الملاكي إلى مستشفى المنزلة المركزي.

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي إخطار بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل علي طريق "المطرية – بورسعيد" الجديد، وانزلاق السيارة ربع نقل وسقوطها في مياه بحيرة المنزلة.
هرعت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة السيد أحمد موسى ابو الخير، مقدم احد برامج بقناة دريم سابقًا ، 25عامًا، ووصل إلى مستشفى الزهور في محافظة بورسعيد "جثة هامدة" نتيجة الغرق.

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وأصيب في الحادث كلا من نجل عم المتوفي ويدعى "محمد حامد موسى ابو الخير "، و "رامي ابراهيم الحسيني"، ويتلقون العلاج في مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، فيما يتلقى مصابان آخران العلاج بمستشفي ال سليمان بمحافظة بورسعيد وجارى التنسيق لنقلهم لدار الشفاء بالقاهرة لخطورة حالتهم. 
 

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