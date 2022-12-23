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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن انخفاض إنتاجها من الحبوب بنسبة 40% بسبب الحرب

أرشيفية
أرشيفية

أعلن رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية سيرجي إيفاشينكو، انخفاض حصاد بلاده من الحبوب 40 بالمئة، متوقعا جني 65 -66 مليون طن هذا العام، بعد محصول بلغ 106 ملايين طن العام الماضي.

وقال المسؤول الأوكراني يوم الجمعة لوكالة "فرانس برس" إن "السبب الرئيسي هو الحرب" التي أدت إلى نقص الوقود وأعاقت البذر.

ومن المعروف أن أوكرانيا تعتبر مصدّرا رئيسيا للحبوب، إلا أنه منذ فبراير الماضي، تعطّل هذا التصدير مع وجود 20 مليون طن من الحبوب عالقة في موانئ البلاد.

وتابع إيفاشينكو "أغلاق الموانئ.. كسر تلك الحلقة" بقطعه مصدر دخل المزارعين.

وأوضح أنّ "ذلك، والحرب بالطبع، يعني أنّ المزارعين لم يكن لديهم ما يكفي من المال لشراء الأسمدة مع انخفاض مردودهم".
الجدير بالذكر أن اتفاق "صفقة الحبوب" في يوليو الماضي، أوصل لإنشاء ممر آمن لسفن الشحن ما أتاح استئناف الصادرات.

وبذلك غادرت في الإجمال 580 سفينة تحمل نحو 15 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية منذ إبرام الاتفاق، وفق بيانات السلطات الأوكرانية.

بدورها، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامتشينكو، أن تنفيذ "صفقة الحبوب" يجري حاليا من جانب واحد ولصالح الاتحاد الأوروبي فقط.
 

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