عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السرطان ملك 2023 والثور مقبل على الزواج | توقعات الأبراج للعام الجديد.. فيديو

صدى البلد

نحن على بعد أيام قليلة فاصلة بين عامٍ ماضٍ وآخر مقبل، ولعل كل ما نتمنه يصبح حقيقة على مشارف ٢٠٢٣، ويعد علم الفلك والأبراج أحد أسرار هذا الكون الذي يمدنا بالبشائر أو التحذيرات. 

 

وقالت هالة حافظ، خبيرة علم الفلك والأبراج، خلال لقائه مع موقع صدى البلد، أن عام ٢٠٢٣ بشرة خير وانفراجه لكل منعاني في ٢٠٢٢.

 

الثور ثاني أكثر الأبراج حظاً وفرص زواج في ٢٠٢٣ 

قالت هالة حافظ، أن مولود الثور يقفل صفحات الماضي ليخرج افضل ما عنده بالعام الجديد، ويعتبر عام حسم علاقاته مع الكثيرين، وانفراجه مالية بدءاً من فبراير. 

الجوزاء سنة ٢٠٢٣ للمعافرة وتصحيح اخطاء الماضي

اشارت هالة حافظ، ان مولود الجوزاء يواجه عراقيل مهنية، ولكنه يتألق في عمله الجماعي، وتسلط عليه الأضواء مما قد تجلب اليه الحسد، ولكنه يتدارك اخطاء الماضي ويصحح المسار في ٢٠٢٣.

السرطان ملك ٢٠٢٣.. تحسن بالعاطفة والمال

 انطلاقه صاروخية للسرطان مع بداية العام الجديد، وتحسن بالأوضاع المالية، واثبات جدارة واستحقاق في المهنة، وعلاقات تكلل بالزواج والخطبة.

 

الاسد تحسن في النصف الثاني من العام

يعد عام ٢٠٢٣ مربح لمولود الأسد على صعيد كسب الاموال، وتسديد الديون، وفرصة للتألق في مجال العمل الالكتروني والخدمي.

 

سنة وسطية للعذراء.. وتحسن في الأوضاع المالية

يعتبر عام ٢٠٢٣ سنة حسم علاقات كثيرة لمولود العذراء، وتحسن أمور العمل وجني أموال خاصة في نصف العام الاخير، ويلمع نجم العذراء على صعيد العمل.

بداية العام الجديد علم الفلك العام الجديد خبيرة علم الفلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق

حريق هائل أسفل أحد الكباري بمدينة نصر.. والحماية المدنية تحاول إخماده

تراجع تاريخي.. الدولة تحاصر السوق السوداء للدولار بإجراءات بنكية.. فيديو

بالصور.. اللقطات الأولى لحريق هائل اندلع أسفل أحد الكباري في مدينة نصر

بصيص أمل.. أشعة جديدة على ركبة أكرم توفيق

تمساح يبتلع طائرة في مقطع مفزع.. شاهد

الدخان يغطي سماء مدينة نصر و6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق أسفل كوبري|فيديووصور

ترشيحاتنا

المستشار محمد عبد المحسن رئيسا لنادي قضاة مصر للمرة الثالثة على التوالي|تفاصيل

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

محافظ القاهرة: السيطرة على حريق شب أسفل كوبري النادي الأهلي دون وفيات أو إصابات

بعدد الأصوات.. تعرف علي نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة|التفاصيل الكاملة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح يبتلع طائرة في مقطع مفزع.. شاهد

شقها نصين.. انقلاب قطار أمريكي بعد اصطدامه بشاحنة ضخمة|فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

رونالدو ينشر علم فلسطين على حسابه بـ إنستجرام.. فما القصة؟

فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ