السرطان ملك 2023 والثور مقبل على الزواج | توقعات الأبراج للعام الجديد.. فيديو

نحن على بعد أيام قليلة فاصلة بين عامٍ ماضٍ وآخر مقبل، ولعل كل ما نتمنه يصبح حقيقة على مشارف ٢٠٢٣، ويعد علم الفلك والأبراج أحد أسرار هذا الكون الذي يمدنا بالبشائر أو التحذيرات.

وقالت هالة حافظ، خبيرة علم الفلك والأبراج، خلال لقائه مع موقع صدى البلد، أن عام ٢٠٢٣ بشرة خير وانفراجه لكل منعاني في ٢٠٢٢.

الثور ثاني أكثر الأبراج حظاً وفرص زواج في ٢٠٢٣

قالت هالة حافظ، أن مولود الثور يقفل صفحات الماضي ليخرج افضل ما عنده بالعام الجديد، ويعتبر عام حسم علاقاته مع الكثيرين، وانفراجه مالية بدءاً من فبراير.

الجوزاء سنة ٢٠٢٣ للمعافرة وتصحيح اخطاء الماضي

اشارت هالة حافظ، ان مولود الجوزاء يواجه عراقيل مهنية، ولكنه يتألق في عمله الجماعي، وتسلط عليه الأضواء مما قد تجلب اليه الحسد، ولكنه يتدارك اخطاء الماضي ويصحح المسار في ٢٠٢٣.

السرطان ملك ٢٠٢٣.. تحسن بالعاطفة والمال

انطلاقه صاروخية للسرطان مع بداية العام الجديد، وتحسن بالأوضاع المالية، واثبات جدارة واستحقاق في المهنة، وعلاقات تكلل بالزواج والخطبة.

الاسد تحسن في النصف الثاني من العام

يعد عام ٢٠٢٣ مربح لمولود الأسد على صعيد كسب الاموال، وتسديد الديون، وفرصة للتألق في مجال العمل الالكتروني والخدمي.

سنة وسطية للعذراء.. وتحسن في الأوضاع المالية

يعتبر عام ٢٠٢٣ سنة حسم علاقات كثيرة لمولود العذراء، وتحسن أمور العمل وجني أموال خاصة في نصف العام الاخير، ويلمع نجم العذراء على صعيد العمل.