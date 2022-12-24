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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تمساح يبتلع طائرة في مقطع مفزع.. شاهد

شاهد.. تمساح يبتلع
شاهد.. تمساح يبتلع طائرة في مقطع مفزع

في العصر الرقمي، أصبحت الطائرات بدون طيار (درون) شائعة بشكل متزايد للحصول على بعض الصور ومقاطع الفيديو الرائعة من الجو.

كما أصبح التصوير الفوتوغرافي باستخدام الطائرات بدون طيار والتصوير بالفيديو الطريقة المثلى لتصوير الحياة البرية، ومع ذلك ، فإن استخدام الدرون لالتقاط للحيوانات إلى بعض المواقف الغير متوقعة.

تمساح يبتلع طائرة

ففي أحد مقاطع الفيديو المتداولة، التقطتها قام تمساح بابتلاع طائرة بدون طيار من الهواء أثناء محاولتها تصويره في الماء.

يُظهر الفيديو طائرة بدون طيار تحلق بالقرب من تجمع مائي حيث يمكن رؤية التمساح يتتبعها بفضول.

ربما انزعج التمساح بسبب الضوضاء الصادرة عن الطائرة بدون طيار، فاستغل انشغالها وقفز فجأة في الهواء وأمسك الدرون بين فكيه.

تمت مشاركة الفيديو على حساب Twitter بعنوان How Things Work، مع نص توضيحي يقول: "هذا ما يحدث عند استخدام طائرات بدون طيار لالتقاط لقطات فيديو للحياة البرية".

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