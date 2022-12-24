بعد عرضها ليومين.. تعرف على أسعار تذاكر مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

يعود الفنان يحيي الفخراني لعرض مسرحيته ياما فى الجراب يا حاوي لمدة يومين احتفالاً باعياد السنة الميلادية .

حيث من المقرر ان يتم عرض مسرحية ياما فى الجراب يا حاوي اليوم و غداُ ، وتبدا اسعار التذاكر من 160 جنية للفئة الاولي ، 240 جنية للفئة الثانية ، إما الفئة الثالثة فتبلغ قيمتها 320 جنية ، وتبلغ قيمة الفئة الرابعة 400 جنية ، إما باقي الفئات فتبلغ قيمتها 600 ، 800 و 1200 جنية .

وكانت مسرحية ياما فى الجراب ياحاوي انطلق عرضها على خشبة مسرح مكتبة الاسكندرية لستة أيام متتالية، وبعدها انتقل عرضها الى القاهرة، وبالفعل حققت نجاحا كبيرا خلال فترة عرضها.

ويشارك في بطولة المسرحية عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.