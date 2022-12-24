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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتفاق تم.. النصر السعودي يعلن التعاقد مع كريستيانو رونالدو في هذا الموعد

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أكد تقرير صحفي، أن نادي النصر السعودي أنهى اتفاقه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق، للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن نادي النصر توصل إلى اتفاق مع كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله حول بنود الصفقة والمقابل المادي، ويتبقى فقط الإجراءات النهائية، والإعلان الرسمي قد يكون مطلع الأسبوع المقبل.

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وأضافت الصحيفة، أن قيمة انتقال رونالدو إلى النصر تبلغ 800 مليون ريال سعودي، سيتم تمويلها من جانب أحد الشركات الراعية لنادي، بعد استراتيجي متكامل يمتد لـ 3 أعوام.

يذكر أن رونالدو فسخ تعاقده “مؤخرا” مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتراضي، بعد هجوم النجم البرتغالي على إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني الهولندي تين هاج.

وستكون هذه المرة الأولى التي سينتقل فيها كريستيانو رونالدو إلي فريق خارج قارة أوروبا، حيث بدأ اللاعب مسيرته في صفوف سبورتنج لشبونة، ولعب لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

القيمة التسويقية لـ رونالدو:

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريستيانو رونالدو 20 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويقضي رونالدو عطلته “حاليا” في دبي، ومن المقرر أن يصل إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لتوقيع عقود انضمامه إلى نادي النصر “حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية”.

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