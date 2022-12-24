تقديم خدمات طبية وبيطرية وتنظيم ندوات توعوية بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة وادي النطرون بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الإسراء و المعراج بمنطقة قرى الخريجين حيث تم خلال القافلة تقديم الخدمات التالية:

قطاع الصحة : تقديم خدمات طبية (40 تنظيم الأسرة - 17 مشورة - 15 نساء - 36 وسائل تنظيم الأسرة - 16 مترددة جديدة)







قطاع الطب البيطري : علاج جماعى لعدد 100 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخليه و رش 215 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.

قطاع النظافة : تم جمع القمامة والمخلفات من القرية بمعدات الوحدة المحلية بالقرية.

كما تضمنت القافلة ندوات تثقيفية حول تنظيم الأسرة ورأى الدين في تنظيم الأسرة و بر الوالدين و عن مكانة المرأة في الإسلام وعن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومراكز تجميع الألبان والشروط الواجب توافرها لعمل مشروع لتجميع الألبان .



ذلك في إطار الجهود المبذولة لتكثيف عمل القوافل السكانية و الطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.