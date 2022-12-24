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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات طبية وبيطرية وتنظيم ندوات توعوية بالبحيرة

تقديم خدمات طبية
تقديم خدمات طبية وبيطرية وتنظيم ندوات توعوية بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة وادي النطرون بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الإسراء و المعراج بمنطقة قرى الخريجين حيث تم خلال القافلة تقديم الخدمات التالية:

قطاع الصحة : تقديم خدمات طبية (40 تنظيم الأسرة  - 17 مشورة - 15 نساء - 36 وسائل تنظيم الأسرة - 16 مترددة جديدة) 
      

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نائب محافظ البحيرة توجه برفع درجة الاستعداد والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية

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نجاح الفريق الطبي بمستشفى غرب النوبارية بالبحيرة في إجراء جراحتين ذات مهارة خاصة


 

قطاع الطب البيطري : علاج جماعى لعدد 100 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخليه و رش 215 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.

قطاع النظافة : تم جمع القمامة والمخلفات من القرية بمعدات الوحدة المحلية بالقرية.

كما تضمنت القافلة ندوات تثقيفية حول تنظيم الأسرة ورأى الدين في تنظيم الأسرة و بر الوالدين و عن مكانة المرأة في الإسلام وعن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومراكز تجميع الألبان والشروط الواجب توافرها لعمل مشروع لتجميع الألبان .

ذلك في إطار الجهود المبذولة لتكثيف عمل القوافل السكانية و الطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

البحيرة الطب البيطري خدمات طبية تنظيم الأسرة وادي النطرون الوحده المحلية قافلة سكانية شاملة ندوات توعوية وسائل تنظيم الأسرة تنظيم قافلة سكانية شاملة

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