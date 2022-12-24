بـ 10 جنيه .. طرح أرز مصري في المجمعات الاستهلاكية .. فيديو

أكد محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية، أنه تم طرح 2000 طن أرز عريض الحبة بـ 14.5 جنيه في المجمعات كما تم طرح 1625 طن ارز رفيع الحبة تمويني بـ 10.5 جنيه للكيلو .

وقال محمد أبو مندور في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الارز المصري عريض الحبة بجودة عالية".

وتابع محمد ابو مندور :" الأرز رفيع الحبة الخاص ببطاقات التموين جودته جيدة بسعر 10.5 جنيه "، مضيفا:" يتم توفير الأرز في 313 فرع في القاهرة والجيزة".

وأكمل محمد ابو مندور :" الوحدات المتنقلة لتوفير السلع تتجول في مختلف المناطق بالقاهرة والجيزة لتوفير السلع ".

ولفت محمد ابو مندور :" مخازن الشركة مليئة بالأرز ولا توجد ازمة في الارز حاليا ".