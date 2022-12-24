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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع تاريخي لسعر جرام الذهب في مصر عيار 21

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

فجر نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، مفاجأة بشأن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب في مصر عيار 21. 

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انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

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رفع الفائدة 3% يتسبب في هبوط أسعار الذهب.. مفاجأة سارة


أضاف نادي نجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، مساء اليوم السبت، أن أسعار الذهب اليوم يشهد هبوط جديد، وخاصة جرام الذهب في مصر عيار 21، موضحا أن أسعار الذهب، اليوم تسجل 1670 جنيه لـ عيار 21 أى أن هناك هبوط 40 جنيه، مقارنة بأمس وأول أمس.

 

الذهب فى الفترة الأخيرة يشهد انخفاضات


وتابع نجيب: أن الذهب فى الفترة الأخيرة بمصر يشهد انخفاضات، ولكن السعر العالمى يرتفع، موضحا أن أسعار الذهب وسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 كل يوم بسعر.

 


 

سعر جرام الذهب جرام الذهب الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

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