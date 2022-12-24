تراجع تاريخي لسعر جرام الذهب في مصر عيار 21

فجر نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، مفاجأة بشأن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.



أضاف نادي نجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، مساء اليوم السبت، أن أسعار الذهب اليوم يشهد هبوط جديد، وخاصة جرام الذهب في مصر عيار 21، موضحا أن أسعار الذهب، اليوم تسجل 1670 جنيه لـ عيار 21 أى أن هناك هبوط 40 جنيه، مقارنة بأمس وأول أمس.

الذهب فى الفترة الأخيرة يشهد انخفاضات



وتابع نجيب: أن الذهب فى الفترة الأخيرة بمصر يشهد انخفاضات، ولكن السعر العالمى يرتفع، موضحا أن أسعار الذهب وسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 كل يوم بسعر.



