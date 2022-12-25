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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يزور مصابى حادث مباراة السلة بين الأهلي والاتحاد بمستشفى 6 أكتوبر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التوجه إلى مستشفى ٦ أكتوبر ومستشفى الشيخ زايد؛ للاطمئنان على الحالة الصحية لعدد من الجماهير مصابى واقعة سقوط الإستاند الخاص المُلاصق بمدرج الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر خلال مباراة كرة السلة بين الأهلى والاتحاد.

تحدث  الوزير مع عدد من المصابين، واستمع إلى تشخيص الأطباء حول مدى خطورة اصابتهم حيث أكدوا  على استقرار الحالة الصحية للمصابين وأن معظم الإصابات جاءت بسيطة ، ومتوقع  خروجهم فى القريب العاجل من المستشفى بعد الانتهاء من كافة الفحوصات الواجبة.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته لجميع المصابين بالشفاء العاجل، مشيراً إلى متابعته مع وزير الصحة بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير الطبية لجميع المصابين.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأهلي والاتحاد

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