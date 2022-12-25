مرتضى منصور: نتمنى الشفاء لابنة عضو مجلس إدارة الزمالك

تمني المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشفاء لـ نجلة المستشار محمود طه عضو مجلس ادارة القلعة البيضاء بعد تعرضها لوعكة صحية .

وكتب مرتضي منصور عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لنجلة المستشار محمود طه عضو مجلس الإدارة "نيللي" بعد تعرضها لوعكة صحية بوجود التهاب رئوي حاد تسبب في ارتشاح مياه على الرئة.



وأضاف مرتضي منصور: وتتواجد نجلة عضو مجلس إدارة الزمالك في إحدى المستشفيات حاليا للعلاج، ويحرص مجلس إدارة النادي على التواصل باستمرار مع المستشار محمود طه للاطمئنان على صحة نجلته.