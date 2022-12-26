عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: الغرب لم يسع إلى لعب دور الوساطة في الحرب بأوكرانيا

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الغرب لم يقم بشيء في الحرب بأوكرانيا سوى الاستفزاز ولم يسع للعب دور الوساطة.

وأكد الرئيس التركي في خطاب الأحد خلال مشاركته في فعالية شبابية بولاية أرضروم شرقي البلاد، أن الدول الغربية سعت على الدوام منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتصعيدها وزيادة حدّتها وليس لإنهائها.

وصرح أردوغان بأن تركيا هي التي توسطت خلال عام 2022 وتمكنت من تفعيل ممر البحر الأسود لشحن الحبوب.

وأشار إلى أن 14٪؜ فقط من الحبوب التي صدّرت من أوكرانيا ذهبت إلى إفريقيا.

وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرض خلال محادثات سابقة معه، إرسال الحبوب مجانا إلى إفريقيا والدول الفقيرة، وألا يقتصر تصديرها للدول الغنية والأوروبية.

ويتضمن اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو من جانب روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. وسينتهي العمل بالاتفاق في يوم 19 نوفمبر.

 

أردوغان الغرب الاستفزاز الوساطة روسيا الحرب أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

كولر وعبدالحفيظ والشناوي ينتقدون حكم مباراة الأهلي وسموحة

بعد غياب 42 يوما .. منافسات الدوري الإنجليزى تعود بـ 7 مباريات ساخنة

اقتحام البيوت..الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات فى الضفة والقدس

من أجل دوري الأبطال ومونديال الأندية.. هذه صفقة الأهلي القادمة

شمال سيناء الآن.. برق ورعد وسماء ملبدة بالغيوم وأمطار متقطعة

مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي للمؤمن عليه في هذه الحالة بقانون التأمينات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة |شاهد

هتخسي بسرعة.. أسرع رجيم لنحت قوامك وتحويل جسمك لألة حرق دهون

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

أسرع طريقة للتخلص من انسداد الأنف بمكون واحد من مطبخك

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ