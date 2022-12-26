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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

توقعات 2023| القوس يواجه ضغوطات.. وعلاقات الماضي تعود للميزان

صدى البلد

استكمالاً لحوار مفتوح حول توقعات الأبراج لعام ٢٠٢٣، مع خبيرة علم الفلك والأبراج هالة حافظ، نتنبأ بأهم التغيرات للأبراج التالية: 

برج العقرب 

قالت هالة حافظ، خبيرة الأبراج لصدى البلد، أن مولود العقرب يشهد تحسن كبير في أحواله على كل الأصعدة مقارنة بالعام الماضي، وعليه الصمود أمام مشكلات طارئة في شهر مايو.

برج الميزان

وتابعت أن مولود الميزان تعود آليه علاقات من الماضي في ٢٠٢٣، وعليه التركيز على استثمار امواله بشكل جيد، ويقبل عذاب الميزان على علاقات عاطفية من نطاق العمل.

برج القوس

أشارت إلى أن مولود القوس تعتبر ٢٠٢٣ هي سنة الضغوط، وعليه تحمل الخلافات العائلية وعدم تفاقم الأمور التي قد تقوده لصراعات غير مطلوبة. 

برج الجدي

يحقق مولود الجدي في ٢٠٢٣ ارباحاً مالية، من ميراث أو مصادر بعيدة عن الحسبان، وتتحسن أوضاع الجدي في السفر والعلاقات ويعتبر عام مثالي لهم.

برج الدلو

يخرج الدلو من الضغوطات المسيطرة عليه من الأعوام السابقة، ويتحرر من تلك القيود، ويستعيد ثقته بنفسه ويعيش اجواء مثالية. 

برج الحوت 

يعتبر ٢٠٢٣ لمولود الحوت هو درس يتعلم منه الكثير، وتقوده التجارب السابقة لاتخاذ القرارات الصائبة.

برج الحوت برج الدلو برج الجدي علم الفلك الأبراج توقعات الابراج

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