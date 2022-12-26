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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تقلبات السعودية.. شاهد| أمطار غزيرة في قطر

صدى البلد

أعلنت إدارة الأرصاد القطرية اليوم الإثنين عن حالة الطقس، وكشف الأرصاد: "آخر صور الرادار توضح استمرار رصد لأمطار متفرقة في مختلف المناطق قد تكون رعدية أحياناً على الساحل وداخل البحر ".

ونشرت الأرصاد، عدة فيديوهات ظهر فيها حدوث أمطار في أماكن متفرقة من البلاد جاء أبرزها “لوسيل، وكتارا، واللؤلؤة”.

وفي سياق آخر تعتزم قطر إطلاق صندوق للاستقرار المالي لزيادة معدلات المرونة في مواجهة أي تقلبات اقتصادية محتملة، ولتعزيز مستويات درء المخاطر، على أن يكون هذا الصندوق بمثابة مظلة حماية والاستفادة منه بدلا من التوجه إلى أسواق إصدارات الدين، أو جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية لدولة قطر، والذي يصل حجم أصوله إلى أكثر من 450 مليار دولار.

 

 

 

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