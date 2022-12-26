شاب يتفق مع والدته على شقيقه ويدعيان ضربها وتوثيقها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج التليفزيونية بشأن تعرض سيدة مسنة للتعذيب والضرب والسحل على يد نجلها وزوجته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/5/2022 تبلغ لمركز شرطة قطور بالغربية من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من أخيه من الأم (عامل "المشكو فى حقه") لقيامه بالتعدى على والدتهما "سيدة مسنة" بالضرب وتوثيق يديها وتكميمها .

وباستكمال الفحص تبين عدم صحة ما قرره المُبلغ وقيامه بالإتفاق مع والدته بتوثيق يديها وتكميمها لإتهام المشكو فى حقه بإعتياده التعدى عليها بالضرب لوجود خلافات بينهما حول الميراث .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المُبلغ ووالدته والمشكو فى حقه ، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم .

وبتاريخ 25 الجارى تم استدعاء السيدة المذكورة وبسؤالها قررت بتقدمها بطلب (لمقدمة البرنامج التليفزيونى المشار إليه) إبان الواقعة وتم استدعائها من قبل البرنامج فى وقت لاحق وقامت بتسجيل الحلقة نكاية بنجلها ولم تتهم أحد بشىء جديد.