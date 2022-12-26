قلق كبير.. أمريكا تعلق على تحركات الجيش الصيني قرب تايوان

قال مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الإثنين، إن واشنطن قلقة من أنشطة الصين العسكرية قرب تايوان.

ووصف المجلس أنشطة بكين العسكرية قرب الجزيرة بالاستفزازية.

وفي وقت سابق، أفادت "وكالة الأنباء المركزية" التايوانية ووسائل الإعلام التايوانية الأخرى، أنه بعد أن وقع الرئيس الأمريكي بايدن على "قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023" والذي يصرح للولايات المتحدة بتقديم 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لتايوان في السنوات الخمس المقبلة، أجرت الطائرات العسكرية للجيش الصيني 71 طلعة جوية حول مضيق تايوان على مدى 24 ساعة محققة بذلك "رقما قياسيا".

كما أعربت وزارة الخارجية الصينية، ومكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة، ووزارة الدفاع الصينية عن استياءهم الشديد ومعارضتها للموازنة الأمريكية.

ومن جانبه قال العقيد شي يي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بالجيش الصيني، تنظيم دوريات للاستعداد القتالي المشترك وتدريبات على إطلاق النار المشترك في البحر والجو، وقيام السفن القتالية بمناورة المنطقة البحرية المستهدفة بسرعة عالية حول جزيرة تايوان. وذلك حسبما ذكر موقع "جلوبال تايمز" الصيني.