وكالة الأمن القومي الأمريكي تفضح تجسس كوريا الشمالية على جارتها الجنوبية

قال متحدث باسم وكالة الأمن القومي الأمريكية، إن الولايات المتحدة على علم بتسلل طائرات مسيرة كورية شمالية إلى المجال الجوي لكوريا الجنوبية، وإن واشنطن تجري مشاورات؛ لتحديد طبيعة عمليات الإطلاق.

وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت وكالة أنباء يونهاب، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، أن عددًا من الطائرات بدون طيار، التي يعتقد أنها كورية شمالية، عبرت الحدود بين الكوريتين، وحاولت كوريا الجنوبية إسقاط الطائرات بدون طيار، واندفعت طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية لاعتراضها.

وبحسب ما ورد؛ تحطمت إحدى الطائرات، وهي طائرة هجومية خفيفة من طراز KA-1، أثناء إقلاعها.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء 'نحن على علم بما ورد عن رحلات الطائرات بدون طيار لكوريا الديمقراطية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عبر خط ترسيم الحدود العسكرية ، ونحن نتشاور عن كثب مع جمهورية كوريا حول طبيعة هذا التوغل'.

كما أعرب الجانب الأمريكي عن التزامه 'الصارم' بالدفاع الكوري الجنوبي وقال إنه يدرك 'حاجة جمهورية كوريا لحماية وحدة أراضيها' ، وفقًا للتقرير.

ويوم الاثنين، حلقت 4 طائرات بدون طيار كورية شمالية صغيرة في منطقة جزيرة كانغهوادو في كوريا الجنوبية ، وطارت أخرى إلى المنطقة الشمالية من تكتل العاصمة ، بما في ذلك سيول.

وبحسب ما ورد تمكنت إحدى الطائرات بدون طيار من العودة إلى الشمال، بينما اختفت الأربعة المتبقية من أجهزة الرادار.

ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية انتهاك طائرات كوريا الشمالية لمجالها الجوي بأنه 'استفزاز واضح' وتعهدت بالرد بحزم.