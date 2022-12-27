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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. أسعار كيا سبورتاج موديل 2016 في السوق السعودية

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2016

مع ارتفاع أسعار السيارات عالميا، بسبب نقص الإنتاج كتداعيات الأزمات الحالية، تأثرت بشكل كبير الأسواق العربية، ومنها السوق المحلية المصرية، وأيضا السوق السعودية بالرغم من أنها إحدى أكبر الأسواق عربيا.

كيا سبورتاج موديل 2016 

وشهدت السوق السعودية العديد من الارتفاعات في الأسعار خلال الفترة الماضية فى سوق السيارات الزيرو، لذلك لجأ البعض للشراء من سوق السيارات المستعملة ، وخلال الفترة الأخيرة يبحث العديد عن سيارة عائلية كبيرة وتكون متوسطة فى الأسعار.

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ولذلك يبحث العديد من المقيمين فى المملكة العربية السعودية، عن شراء السيارة كيا سبورتاج موديل 2016، والتى تم طرحها لأول مرة فى معرض فرانكفورت للسيارات لعام 2015، حيث زوّدت السيارة بالمزيد من أنظمة الأمان مع لائحة طويلة من المواصفات وتصميم جديد من الخارج والداخل عن طرحها.

كيا سبورتاج موديل 2016 

ومن المعروف أن السيارة كيا سبورتاج موديل 2016، تستمد قوتها من خيارين للمحرك، أولهما محرك رباعي الأسطوانات سعة لترين بحقن مباشر للوقود يولد قوة 155 حصانا و192 نيوتن. متر من عزم الدوران.

أما المحرك الثاني، فهو رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر بحقن مباشر للوقود يولد قوة 184 حصانا و237 نيوتن. متر من عزم الدوران، ويتصل كلا الخيارين من المحركات بصندوق تروس أوتوماتيكي من ست سرعات أو يدوي من ست سرعات.

كيا سبورتاج موديل 2016 

وتظهر السيارة السيارة كيا سبورتاج موديل 2016، بتصميم جريء يعكس شكلاً رياضياً من جميع الزواي ، وتتضمن شبكاً أمامياً أسود لامع بتصميم “أنف النمر” ، مع أضواء أمامية بتصميم ينسحب إلى الخلف نحو غطاء المحرك، بالإضافة إلى فتحة تهوية سفلية عريضة تهيمن على الواجهة الأمامية على جانبيها أضواء الضباب المنفصلة.

وتأتى المقصورة الداخلية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2016، بلوحة عدادات عريضة، واستخدام الجلد والتطريز لفرشها لإضفاء لمسة من الرفاهية، وتبريد وتدفئة المقاعد الأمامية والخلفية، فيما توفر المقصورة عدداً من المميزات التكنولوجية والتي تضم نظام ملاحة متطور وشاشة لمسية وميزة الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، بالإضافة إلى نظام صوتي فاخر من نوع JBL مع ثماني سماعات.

كيا سبورتاج موديل 2016 

أما عن سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2016، داخل سوق السيارات المستعملة بالمملكة العربية السعودية، فتأتى بمتوسط 60 ألف ريال سعودى.

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