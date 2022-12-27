7 ملايين جنيه حصيلة حملة تبرعات رابطة تجار السيارات لصالح مستشفى 57357

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات ، إن الرابطة قامت بإطلاق حملة بين أعضائها للتبرعات لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357 ، وكان الهدف منها فى البداية جمع مبلغ قدره 5 ملايين جنيه ، ولكن فى غضون ساعات من انطلاق الحملة تم جمع المبلغ المطلوب .

وأضاف أبوالمجد ، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد " ، أنه رغم صعوبة الظروف الاقتصادية على تجار السيارات فى مصر الآن بسبب توقف حركة البيع والشراء إلا أنه لم يتأخر أحد منهم عن التبرع لمستشفى سرطان الاطفال ، ووصل المبلغ حتى اليوم 7 ملايين جنيه .

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات ، أنه من المتوقع ان يصل مبلغ التبرع لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357 ، الى 15 مليون جنيه ، بعد الإقبال الكبير من قبل التجار فى جميع أنحاء الجمهورية للتبرع والمشاركة فى المبادرة .

وتابع أبوالمجد ، أن هناك أحد التجار ، تبرع بمبلغ مليون جنيه ، لصالح المستشفى من خلال شراء أي شيئ تحتاجه المستشفى من مشتريات ، بالإضافة إلى أن هناك بعض العمالة متوسطي الدخل قاموا بجمع مبالغ بسيطة وتقديمه للمبادرة ، حتى يكون لهم دور فى عمل الخير .

وأكد أبو المجد ، أنه سيتم تسليم شيك التبرع الخاص بالمبادرة إلى مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357 ، بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار .

وطالب رئيس رابطة تجار السيارات ، جميع رجال الاعمال والجهات الحكومية والخاصة ، بعمل حملات مماثلة للتبرع لصالح المستشفى ، حتى لا تتوقف عن تقديم خدماتها المجانية للأطفال مصابى السرطان .