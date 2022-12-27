انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالي ، حيث قال إن هناك مزيد من انخفاض درجات الحرارة ليلاً ، وقلة فرص تساقط الامطار وزيادة تكون الشبورة صباحاً .

وأضاف " فهيم" خلال تصريحات له ، أنه يتوقع طقسا شتويا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وباردا على الوجه البحري وشمال البلاد وعلى السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء.

المرتفع السيبيري

ومن جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم خلال تصريحات متلفزة، إن البلاد تتعرض خلال فصل الشتاء إلى مرتفع سيبيري، متابعة: المرتفع من أهم التغيرات التي تؤثر على البلاد في فصل الشتاء.

واسترسلت: المرتفع السيبيري يأتي من مناطق شديدة البرودة، تصل درجة الحرارة بها إلى -50 درجة مئوية، والذي يترتب عليه انخفاض درجات الحرارة في مصر بشكل واضح.



درجات الحرارة

بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27-12-2022

القاهرة الصغرى. 13. والعظمى 20

الإسكندرية الصغرى 14. والعظمى 20

الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 21

الدقهلية الصغرى 14. والعظمى20

الغردقة الصغرى 13 والعظمى 21

المنيا الصغرى 9. والعظمى. 21