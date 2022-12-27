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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد
الأرصاد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالي  ، حيث قال إن هناك مزيد من انخفاض درجات الحرارة ليلاً ، وقلة فرص تساقط الامطار وزيادة تكون الشبورة صباحاً .

وأضاف " فهيم" خلال تصريحات له ، أنه يتوقع طقسا شتويا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى  وباردا على الوجه البحري وشمال البلاد وعلى السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء.

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الحرارة ستصل لـ 2 درجة مئوية.. الأرصاد الجوية تحذر من المرتفع السيبيري

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المرتفع السيبيري

ومن جانبها،  كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم خلال تصريحات متلفزة، إن البلاد تتعرض خلال فصل الشتاء إلى مرتفع سيبيري، متابعة: المرتفع من أهم التغيرات التي تؤثر على البلاد في فصل الشتاء.

 

واسترسلت: المرتفع السيبيري يأتي من مناطق شديدة البرودة، تصل درجة الحرارة بها إلى -50 درجة مئوية، والذي يترتب عليه انخفاض درجات الحرارة في مصر بشكل واضح.


درجات الحرارة 

بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27-12-2022

القاهرة الصغرى.   13. والعظمى 20

الإسكندرية الصغرى 14. والعظمى 20

الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 21

الدقهلية الصغرى 14.  والعظمى20

الغردقة الصغرى 13 والعظمى 21

المنيا الصغرى 9.   والعظمى. 21

حالة الطقس الطقس انخفاض درجات الحرارة درجات الحرارة تساقط الامطار الامطار

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