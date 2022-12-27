كأس العام وشيرين عبد الوهاب.. أحداث فنية فى أغنية «سنة بينا عدت»

أطلقت قناة “طيارة”، أغنية “سنة بينا عدت”، احتفالا بنهاية عام 2022، ويغنيها يوسف إسماعيل، وكتبها أحمد الروبى، ووزعها هانى ربيع.

الأغنية تم إطلاقها عبر القناة على موقع “يوتيوب” وباقي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناولت الأغنية العديد من الظواهر التى شغلت الرأي العام، مثل حسام حبيب وشيرين وكأس العالم وإنجاز المغرب والمطرب أحمد سعد وأمينة شلباية.

وكانت قناة “طيارة” أطلقت منذ عدة أعوام أغنية “سنة بنودعها”، التى حققت نسب مشاهدات مرتفعة للغاية، وحصدت إشادات كبيرة، وبعدها أغنية “رقص لي السنة”.

"طيارة" أسسها كل من النجمة هند صبري، ومحمد البسيوني، ورامز يوسف وأحمد الشريف.

وتقول كلمات أغنية “سنة بينا عدت”:

سنة بينا كده عدت

واتقضت وخلصنا

كفاية كده دي اتعشت

كده فرطت

ولبسنا

لا كاس عالم شفنا

يدوب سلمنا وروحنا

وطريق الساحل دوخنا

وتوهنا

وشيرين وحسام

مطلعش تمام وصدقنا

أيام رجعت تاني آه منك ياني

ما خلصنا

كلنا شكينا أيوة في بعضينا

صحاب ولا أعز

مين اللي عملها

لا دي ريحة دي ريحة الايكوس

سنة بينا عدت

سنة حلوة سنة حلوة بمرها

ويا رب الجاية تكون أحلى

ولذيذة نحبها

ارقصوا بقى غنوا واتهنوا بالباقي بقى منها

أيوة دي سنة عدت سنة حلوة سنة حلوة بمرها



وأمينة شلباية عملتها معايا

بفن الإتيكيت

مانا طول عمري

باكل بايديا يعني كده اتربيت

والجنيه عام والملكة اتوفت

وهنعمل إيه

يوبين كيرة

تتش هيوبو مساكن شيراتون

مكنش طبق كشري

ولا انتش واجري

ما كفاية

صلاح جدد عقده

ويجز و بخته

ده حكاية

عشرة جنيه جديدة

وأزمة شديدة

دولار مبيثبتش

ومايوه هادية

وحرب أوكرانيا

وروسيا ده فيها عكش

والسعودية قاموا رقصوا التانجو

وفرحنا

وإيمي تاتو لا بجد شابوه

هتفضحنا

أنا هستأذنكم أنا بكره أقابلكم

بقى كده في الميتافيرس

مبروك يا زمالك

خده دوري وبعديها خدو كاس

سنة بينا عدت

سنة حلوة سنة حلوة بمرها

ويا رب الجاية تكون أحلى

ولذيذة نحبها

ارقصوا بقى غنوا واتهنوا بالباقي بقى منها

أيوة دي سنةع عدت سنة حلوة سنة حلوة بمرها

طب ما تمشيها

غنا بس

ونبي يا أحمد سعد

نكتة ورا نكتة طب براحة

مش كله ورا بعض

يا رجالة اتبسطوا

مفيش قايمة

جوازة سهلة

بس ابقى قابلني

لو عرفت

تجيب شبكة

وشيرين وحسام

لا لسه تمام حبيت أطمنكم

منتخب المغرب اللي مشرفنا

أسود من يومكم

وشاكيرا سينجل

وأنا حظي مأندل

أيوة بقولهالكم

ويا سنة حلوة خليكي حلوة

واخلصي بقى ونبي

سنة بينا عدت

سنة حلوة سنة حلوة بمرها

ويا رب الجاية تكون أحلى

ولذيذة نحبها

ارقصوا بقى غنوا واتهنوا بالباقي بقى منها

أيوة دي سنة عدت.. سنة حلوة.. سنة حلوة بمرها