تفاصيل اجتياز المطرب النقاش لاختبار للموسيقيين.. النقابة تجيب والفنان يستعد لطرح أغانيه

كشف منصور هندى رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين عن تفاصيل التحاق الفنان أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش وحصوله على العضوية لممارسة عمله كمطرب.

وقال منصور هندى فى تصريح لصدى البلد : ان أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش حصل بالفعل على تصريح بعضوية النقابة وهو تصريح سنوى وذلك بعد أن اجتاز اختبارات النقابة فى اللجنة التى تك عقدها منذ فترة قصيرة فى القاهرة.

وأضاف منصور هندى : ان أحمد سالم انضم إلى شعبة المطربين وليس الشغب الجديدة أو ما يطلق عليها لشعبة الأداء الصوتي.

وكشف أحمد سالم الشهير بالنقاش عن تسجيل عدد من الأغاني الجديدة في الفترة المقبلة بعد حصوله على عضوية نقابة المهن الموسيقية.

وقال أحمد سالم في تصريح خاص لصدى البلد: “تشهد الفترة المقبلة إعلان بعض تفاصيل الأغانى التى اقوم بتسجيلها حاليا كما يتم الإعلان عن الشعراء والملحنين الذين سأتعاون معهم”.



وأوضح أحمد سالم أنه سعيد بعضوية نقابة الموسيقيين وهى خطوة إيجابية فى حياته الفنية.

واحتفل المطرب أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش بحصوله على عضوية نقابة المهن الموسيقية.

ونشر أحمد سالم صورة له عبر حسابه الشخصي فيسبوك بالكارنية النقابة ، وعلق قائلا: "شكرًا لسيادة النقيب مصطفى كامل، أتمنى من الله إنى أكون عند حسن ظنكم"، وأضاف: "انتظروا قريبًا أغانى ليا، ويا رب تعجبكم".

ويغنى المطرب أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش، بالاشتراك مع النجم رامى جمال، أغنية فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبى، ومن إخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه 4 يناير المقبل بدور العرض السينمائية.

يذكر أن رامى جمال يراهن على موهبة أحمد سالم إذ كشف رامى جمال: "أنا حبيت صوت أحمد جدا، الناس اتهمتنى إنى عايز أركب التريند، رغم إنى شيرت الفيديو بتاعه قبل ما حد يشوفه، قلت لمراتى الصوت ده حرام لو معملتش ليه حاجة".