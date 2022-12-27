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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تنافس العريس.. عروسة تفاجئ الحضور في حفل زفافها بـ أمر غريب

صدى البلد

تتمتع حفلات الزفاف الهندية بالفخامة والتقاليد والكثير من المرح، ففي مقطع فيديو رائع ظهرا عروسين بشكل مختلف ومبهر، ولكن لا سيما ببعض الغرابة.

فقد انتشر مقطع فيديو على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه العريس والعروس وهم يرقصان بحماس شديد وفرح على أغنية 'thumkas في حفل زفافها.

ولكن الامر لم يتوقف على الرقص فقط، بل أدهش العروسين الحضور، بـ رافعة حديدية "عقلة" في حفل الزفاف، وكانت العروس هي أول من قامت بـ حركات على الرافعة الحديدية بكل سهولة ويسر.

بعد ذلك قام العروس بـ منافسة العروس على الرافعة الحديدية، كل هذا ولم يتمكن الضيوف من التوقف عن الهتاف والدعوة للزوجين.

 

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