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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انضمام كهربا لـ بيراميدز بالميركاتو الشتوي..إعلامي يكشف الحقيقة

صدى البلد

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” بتجديد الإيقاف ٦ أشهر أخرى 

 

وأكد عمر ربيع ياسين في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الحديث عن اتفاق الأهلي مع النادي البرتغالي لتحمل نصف الغرامة علي أن يتحمل كهربا النصف الآخر أمر غير صحيح على الإطلاق 

 

وأضاف أن في حال لم يتفق كهربا مع الأهلي بشأن الغرامة سيكون الأقرب هو رحيله لأي من فرق الدوري وأبرزها فيوتشر وبيراميدز خاصة وان ألاعب سينضم مجانا علي أن يتحمل النادي دفع الغرامة 

 

وتابع أن الأهلي لا يرغب في دفع الغرامة للزمالك حتي لا يمتلك الزمالك تلك.السيولة المالية الكبيرة والتي سوف تمنحه فرصة للتعاقد مع صفقات جيدة 

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وأكمل أن كهربا سيسعي خلال الفترة المقبله لحل تلك الأزمة من أجل أن يعود للمشاركة رسميا مع الفريق .

 

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، تلقى صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" صدمة جديدة لكهربا من فيفا".

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وشهدت الأشهر الماضية ابتعاد كهربا عن المشاركة  مع الأهلي بفرمان من الاتحاد الدولي للعبة " فيفا " والذي عاقب اللاعب بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.

وكان خبير لوائح رفض ذكر اسمه، أكد لموقع صدى البلد، أن انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في حالة واحدة فقط وذلك حال إتمام الاتفاق على آلية للدفع وسداد الغرامة المالية بين الطرفين

 

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